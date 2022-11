Nürnberg: Neues China-Restaurant "Kaschemme" mit außergewöhnlichem Konzept

Wirt kocht ausschließlich vegane Gerichte aus seiner Heimat Sichuan

aus seiner Schärfe-Skala 1 bis 5: Hier kommen Chili-Liebhaber auf ihre Kosten

auf ihre Kosten Dumplings, Reis- und Nudelbowls: Diese Gerichte stehen auf der Speisekarte

In Nürnberg hat seit kurzer Zeit ein neues Streetfood-Restaurant eröffnet. Der kleine Laden in der Vorderen Sterngasse 17 bietet seinen Gästen besondere chinesische Küche. "Ich komme aus Sichuan, einer Region im Südwesten Chinas", erklärt Inhaber Yiming Li. Dort käme auch das Essen her - "außerdem machen wir hier alles vegan. Wir wollen zeigen, dass vegane Gerichte auch anders schmecken können", so Li gegenüber inFranken.de.

Neues China-Restaurant "Kaschemme" in Nürnberg - "unscheinbare Läden haben das beste Essen"

"In den meisten asiatischen Küchen ist das Essen oft nur sehr leicht gewürzt", erklärt Li. Dagegen arbeite man in der "Kaschemme" mit sehr vielen Gewürzen: "Darunter auch spezieller Pfeffer und spezielles Chili aus Sichuan." Das zeigt sich auch in der Speisekarte: Neben eher milden Gerichten gibt es verschiedene Abstufungen, was die Schärfegrade angeht. Auch die Liebhaber von scharfem Essen dürften etwa bei einer Nudel-Bowl mit Erdnusssauce mit einer Einstufung in der Schärfe-Skala von fünf Chilis auf ihre Kosten kommen.

Insgesamt halte die "Kaschemme" in Nürnberg vor allem "einfaches, bürgerliches Essen" aus China bereit, wie Nudel-Bowls, Reis-Bowls oder Dumplings. Am Freitag (4. November 2022) hatte der Laden in der Nürnberger Altstadt zum ersten Mal geöffnet. "Bisher kommt unser Essen bei den Gästen wirklich sehr gut an", sagt Li. "Wir haben auch schon den ein oder anderen Stammkunden." Neben 20 Sitzplätzen im Innenbereich könne man das Essen aus der "Kaschemme" auch mitnehmen oder sich über nach Hause liefern lassen. Dienstags bis sonntags hat der neue Streetfood-Laden von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr durchgehend geöffnet.

Zum Namen "Kaschemme" sagt Li: "Es ist in vielen asiatischen Ländern üblich, dass die unscheinbaren Läden das beste Essen haben." Diese Unscheinbarkeit wollte sich der erfahrene Gastronom zunutze machen: "Eigentlich bezeichnet 'Kaschemme' ein verrufenes, ein übel beleumdetes Lokal", was in erster Linie negativ konnotiert sei. "Wenn man aber den Laden betritt und unser Essen probiert, merkt man schnell, dass damit eher das Gegenteil gemeint ist, und dass auch unsere unscheinbare 'Kaschemme' das beste Essen bereithält. Ein Schockeffekt, sozusagen", schließt der Nürnberger Wirt augenzwinkernd.

