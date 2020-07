Auch die Autos der Zukunft werden Parkplätze brauchen, ist sich Marcus König (CSU) sicher. Der neue Nürnberger Oberbürgermeister will deshalb den Bau neuer Quartiersparkhäuser vorantreiben, um das Stellplatz-Problem in den immer dichter bebauten Wohnvierteln der Großstadt in den Griff zu bekommen. Die Grünen wollen die geplanten Gemeinschaftsgaragen dagegen offensichtlich mit aller Macht verhindern.

"Durch den Bau eines Quartiersparkhauses wird man die Menschen nicht dazu bewegen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen und das eigene Auto abzuschaffen", findet Mike Bock, der verkehrspolitische Sprecher der Nürnberger Grünen. Die Abschaffung des Autos sei jedoch das erklärte Ziel der Öko-Partei, stellt Bock klar.

"Parkhaus der Zukunft" in Sandreuth: 130 Stellplätze für E-Autos

Oberbürgermeister König ist dagegen davon überzeugt, dass es den Individualverkehr auch in Zukunft noch geben wird. Sicher ist König auch, dass die Autos in Zukunft umweltfreundlicher werden. Noch könne man allerdings nicht sagen, welches Antriebssystem von Elektrobatterie bis Wasserstoff sich letztlich durchsetzen werde.

Kürzlich hat König bereits den Baubeginn des „Parkhauses der Zukunft“ im Nürnberger-Stadtteil Sandreuth gefeiert. Auf dem Gelände des städtischen Stromversorgers „N-ERGIE“ sollen tagsüber die Mitarbeiter und abends die Anwohner parken können.

Das innovative Parkhaus soll rund acht Millionen Euro kosten und bereits im nächsten Jahr in Betrieb gehen. 130 der geplanten 335 Stellplätze werden in dem „Parkhaus der Zukunft“ von dem städtischen Stromanbieter mit Ladestationen für Elektroautos ausgerüstet. Der Saft für die Elektroautos soll auf dem Dach des zukunftsweisenden Parkhauses mit Fotovoltaik-Modulen erzeugt werden. Ein integrierter Stromspeicher soll für die optimale Nutzung des vor Ort erzeugten Stroms sorgen.

Weiteres Parkhaus in St. Johannis im Gespräch

Nach diesem Muster könnte sich König viele weitere Quartiersparkhäuser in Nürnberg vorstellen. Aktuell ist ein Standort im Stadtteil St. Johannis rund um den Bielingplatz in der Diskussion. Auch hier könnte das erste „Parkhaus der Zukunft“ in Sandreuth als Blaupause dienen.

In dem beliebten Viertel sind zuletzt zahlreiche Neubauten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auf einem unverbauten Grundstück könnte das neue Parkhaus für das Viertel entstehen. Neben der U-Bahnhaltestelle „Nordklinikum“ könnten die vielen Autos auf relativ kleiner Fläche gebündelt und praktisch übereinander gestapelt werden. Heute parken die Autos wie an einer Perlenkette aufgeschnürt am Straßenrand.

Hintergrund des konkreten CSU-Vorschlages ist, dass der bestehende Parkplatz auf dem Bielingplatz auch auf Druck der Grünen in einen Park ohne Stellflächen umgewandelt werden soll. Die CSU will deshalb neben die geplante Grünfläche eines der neuen Quartiersparkhäuser bauen, um die Bewohner zu entlasten und eine neue Mobilitätsstation mit Carsharing, E-Ladeinfrastruktur und Fahrradstellplätzen zu etablieren. Die Grünen wollen Parkraum dagegen verknappen, um den Leuten die Freude am Autofahren in der Stadt möglichst nachhaltig zu verderben.