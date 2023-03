Tätersuche nach Überfall in Nürnberg: Am Dienstagabend (7. März 2023) hat ein bewaffneter Mann einen Imbiss im Stadtteil Gostenhof überfallen. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 21.15 Uhr betrat ein Unbekannter eine Gaststätte in der Rothenburger Straße. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Während des Überfalls seien mehrere Schüsse abgefeuert worden, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken meldet. Die Angestellten wurden dabei nicht verletzt.

Raubüberfall auf Nürnberger Imbiss: Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen

Schließlich erbeutete der Mann mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Tatwaffe, einen Schreckschussrevolver, ließ er am Tatort zurück. Neben alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West waren auch Personensuchhunde sowie eine Drohne in die Fahndung eingebunden - jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen:

Er ist etwa 25 Jahre alt;

ungefähr 1,70 Meter groß;

Sein Gesicht war mit einer Sturmhaube maskiert;

Zur Bekleidung ist bekannt, dass der Mann eine schwarze Jacke und eine Mütze trug.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112/3333 zu melden.

Vorschaubild: © Victoria Bonn-Meuser (dpa)