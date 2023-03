Lauf: "Schussähnliche" Geräusche in Mehrfamilienhaus

Polizei, USK und Spezialkräfte im Einsatz

im Einsatz 21-Jähriger festgenommen: Polizeisprecher äußert sich

Am Mittwochmorgen (8. März 2023) seien gegen 6.15 Uhr "laute Geräusche" in einem Mehrfamilienhaus in Lauf ertönt, erklärt ein Sprecher der Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de. Diese Geräusche seien "schussähnlich" gewesen.

Polizeieinsatz in Lauf nach "schussähnlichen" Geräuschen - 21-Jähriger festgenommen

Die angerückten Polizeikräfte hätten den betroffenen Bereich daraufhin entsprechend abgesperrt, berichtet der Sprecher. Weitere Spezialkräfte und USK seien hinzugekommen. Die Bewohner der Nachbarwohnungen des Mehrfamilienhauses seien gebeten worden, diese zu verlassen.

Gegen 9 Uhr seien die Spezialkräfte in eine Wohnung eingedrungen, aus der die "schussähnlichen" Geräusche vermutet wurden. "Ein 21-jähriger Mann wurde festgenommen", er habe sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden, so der Sprecher. Bei dem bereits beendeten Einsatz sei niemand verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurden bei einer Durchsuchung der Wohnung keine Waffen gefunden.

Der 21-Jährige sei "auf dem Weg in einer Fachklinik, wo er vorgestellt wird", so der Sprecher. Ob es sich bei den besagten Geräuschen in Lauf tatsächlich um Schüsse gehandelt hat, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

