Nürnberg : " Monumentale Eröffnungsfeier " - Ére Studios eröffnet ersten Laden

Am vergangenen Samstag (4. März 2023) eröffnete die angesagte Modemarke Ére Studios einen Store in der Breiten Gasse in Nürnberg. Besonders bei Jugendlichen erfreut sich das junge Label von Gründer und Twitch-Star Niklas-Wilson Sommer großer Beliebtheit. Der Andrang bei der Eröffnungsfeier war dementsprechend riesig. Auch in den sozialen Medien schlug die Eröffnung sofort hohe Wellen und sorgte bei den Nutzern für große Begeisterung. Unter dem Instagram-Post des Ladens zur Eröffnung meldete sich sogar Kai Pflaume zu Wort. "München wartet auch auf einen Store", schreibt die Fernseh-Ikone unter dem Beitrag.

"Monumentale Eröffnungsfeier": Riesiger Andrang bei Store-Eröffnung in der Breiten Gasse

"In der Größenordnung habe ich das noch nicht erlebt", berichtet Martin Rößler, Geschäftsführer des gegenüber liegenden Café Beer, das auch an bei Eröffnungsfeier mitwirkte. Auf Nachfrage der Betreiber des neuen Ladens habe man für die Wartenden nämlich einen Stand mit Brezen, Muffins und heißem Punsch vorbereitet.

"Wir wurden von den Betreibern vorab angefragt, weil ihnen klar war, dass Leute zum Teil lange in der Kälte warten müssen", berichtet Rößler. Das Angebot sei von den "Kids" auch dankend angenommen worden. "Die eingeplanten 1000 Brezen, 1000 Muffins und 200 Liter Punsch haben wir jedenfalls schon innerhalb der ersten fünf Stunden unter die Wartenden gebracht", erzählt er.

Die ersten von ihnen hätten sich sogar bereits ab 7 Uhr morgens vor dem Laden eingefunden. "Das war seit Jahren mal wieder ein richtiges Highlight bei uns in der Breiten Gasse", erinnert er sich - "eine monumentale Eröffnungsfeier". Die Stimmung sei demnach allgemein gut gewesen, gegen Abend sei die Menschenmenge vor dem Laden aber irgendwann einfach zu groß geworden, weswegen dann schließlich sogar die Polizei alarmiert wurde.

"1000 Leute, die alle in den Laden wollten": Polizei muss Eröffnungsfeier auflösen

"Weil die Betreiber die Eröffnung offensiv beworben und auch bekannte Influencer und Influencerinnen eingeladen haben, haben sie schon im Voraus mit einem großen Andrang gerechnet und deshalb auch eigenes Sicherheitspersonal organisiert", teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken jetzt gegenüber inFranken.de mit. Es sei auch den ganzen Tag über alles problemlos verlaufen, gegen 18.15 Uhr sei der Andrang vor dem Laden dann aber so groß geworden, dass man zur Unterstützung die Polizei hinzuziehen musste.

"Nach Schätzungen der Kollegen vor Ort, warteten vor dem Laden zu diesem Zeitpunkt rund 1000 Leute, größtenteils Jugendliche, die alle in den Laden wollten", teilt die Polizei mit. Weil der Laden aber bereits voll war und niemand mehr hinein gelassen werden konnte, habe der Betreiber kurzerhand entschieden, den Laden aus Sicherheitsgründen zu schließen, woraufhin sich "kurz Unmut unter den Wartenden" breitgemacht habe. Die Polizei habe vor Ort dann vor allem unterstützend agiert und den Betreiber bei der Kommunikation mit den Wartenden zur Seite gestanden.

"Wir mussten keine konkreten Maßnahmen wie zum Beispiel Platzverweise oder Ähnliches ergreifen, auch von Straftaten haben wir keinerlei Kenntnis", heißt es vonseiten der Polizei. Nachdem den wartenden Jugendlichen über Lautsprecher mitgeteilt wurde, dass der Laden von Ére Studios für heute geschlossen bleibe, hätten sie größtenteils Verständnis gezeigt und die Menschenmasse habe sich daraufhin relativ schnell aufgelöst.