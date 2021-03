Hier gibt es den besten Leberkäse in Nürnberg: die Top 10 unserer Leser

Kontakt:

Schießhausstraße 12

90518 Altdorf bei Nürnberg

Telefon: 09187 5655

Öffnungszeiten: Dienstag und Samstag von 8:30 bis 13 Uhr Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8:30 bis 13 Uhr und von 8:30 bis 13 Uhr



Platz 4: Kerschers Imbiss in Nürnberg

Beim Kerschers Imbiss können sich Fleisch- und Wurstliebhaber über verschiedene Imbissangebote freuen. Neben den Klassikern wie Leberkäse und den "Fränkischen Bratwürsten" dürfen sich Kunden auch über Burger, Pasta und Gulasch freuen.

Kontakt:

Virnsberger Straße 2

90431 Nürnberg

Telefon: 0911 – 61 48 72

Internet: Kerschers Imbiss

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr Samstag von 9 bis 20 Uhr



Platz 3: Metzgerei Pfettner in Nürnberg

Die Metzgerei Pfettner weist eine historische Familientradition auf. Im Jahr 1928 gegründet, versorgt die Metzgerei ihre Kunden schon in 4. Generation. Täglich frisch hergestellte Köstlichkeiten, nach traditionellen Familienrezepten zubereitet und ein variierendes Mittagsangebot, sind das Hauptaugenmerk. Daneben bietet die Metzgerei Pfettner auch einen Partyservice an.

Kontakt:

Ludwig-Feuerbach-Straße 42

90489 Nürnberg

Telefon: 09 11 – 55 09 67

Internet: Metzgerei Pfettner

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18.00 Uhr Samstag von 7.30 bis 12.30 Uhr



Platz 2: Metzgerei Ludwig Walk in Nürnberg

Ludwig Walk, der damals mit 20 Jahren jüngster Metzger Bayerns, eröffnete 1959 die erste Filiale. Heute findet man allein im Raum Nürnberg 18 Filialen. Die Metzgerei Walk bietet eine durchgehend "Heiße Theke", ein üppiges Angebot an Wurst- und Fleischwaren und natürlich den beliebten Leberkäse.

Kontakt:

Königstraße 34

90402 Nürnberg

Telefon: 0911 243077

Internet: Metzgerei Walk

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:30 Uhr Samstag von 7 bis 18 Uhr



Platz 1: Metzgerei Kumpf in Nürnberg

Wenn es um den besten Leberkäse Nürnbergs geht, dann kommt man laut unserer Leser nicht an der Metzgerei Kumpf vorbei. In unserem Ranking hat die traditionelle Metzgerei mit einem knappen Vorsprung gewonnen. Auch die Familie Kumpf bietet hausgemachte Fleisch- und Wurstwaren in 4. Generation an. Neben dem "Leberkäs" zählen "Fränkische Bratwürste" zu den besonderen Spezialitäten des Hauses. Außerdem bietet die Metzgerei einen Imbiss- und Partyservice an. Laut unseren Lesern sei auch die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Metzgerei Kumpf besonders zu betonen.

Kontakt:

Erlenstraße 11

90441 Nürnberg

Telefon: 0911/411873

Internet: Metzgerei Kumpf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 6 bis 17 Uhr Samstag von 6 bis 12 Uhr



Die Liste basiert auf den subjektiven Erfahrungen unserer Leser - sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität.

