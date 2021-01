Die besten Metzgereien in Nürnberg: Metzgerei-Betriebe gibt es viele in der Frankenmetropole. Aber wer ist der beste Metzger in Nürnberg? inFranken.de hat seine Leser gefragt. Zu den beliebtesten Fleischerei-Fachgeschäften zählen demnach unter anderem die Metzgereien Freyberger, Kleinlein, Meyer, Mooser, Pfettner, Walk und Wolf.

Jeder Fleisch- und Wurst-Liebhaber hat sie: die Metzgerei seines Vertrauens. Doch wo gehen unsere Leser in Nürnberg eigentlich am liebsten einkaufen? Hier ist die Top 10 der Umfrage:

Platz 10: Metzgerei Mooser

Auf dem zehnten Platz unserer Umfrage landet die Metzgerei Mooser in der Fürther Straße 196 in Nürnberg. Die Produkte der Metzgerei werden aus Schweinen und Rindern aus der Region Franken hergestellt. Geführt wird der Betrieb bereits in dritter Generation.

Telefonnummer: 0911 312989

Platz 9: Metzgerei Pfettner

Die Metzgerei Pfettner in der Ludwig-Feuerbach-Straße 42 in Nürnberg schafft es auf den neunten Platz. Die Spezialitäten des Betriebs beruhen auf traditionellen Familienrezepten und werden täglich frisch hergestellt.

Telefonnummer: 0911 550967

Platz 8: Metzgerei Walk

Die Metzgerei Walk ist in Franken mit vielen Filialen vertreten - allein in Nürnberg sind es ganze neun. Jede Woche gibt es einen neuen Menüplan mit vielfältigen Gerichten. Vom Bauerngulasch über Hähnchenbrustfilet bis hin zur Schweineschulter ist alles dabei. Eine der Filialen liegt in der Königsstraße 34 in Nürnberg.

Telefonnummer: 0911 243077

Platz 7: Metzgerei Steiner

Auf dem siebten Platz landet der Meistermetzger Steiner in der Löwenberger Straße 119 im Nürnberger Stadtteil Altenfurt. Bei dem Familienbetrieb gibt es frisches Fleisch von heimischen Erzeugern und Wurst aus eigener Herstellung.

Telefonnummer: 0911 834269

Platz 6: Metzgerei und Partyservice Kumpf

Die Metzgerei Kumpf in der Erlenstraße 11 wird bereits in vierter Generation geführt. Zu den Spezialitäten des Familienbetriebs gehören Nürnberger Bratwürste und Leberkäs.

Telefonnummer: 0911 411873

Platz 5: Feinkostmetzgerei Kleinlein

In der Metzgerei Kleinlein werden Mittagsmenüs, Partyservice und kulinarische Spezialitäten angeboten. Schon seit 1961 ist die Feinkostmetzgerei in der Äußeren Bucher Straße 12 im Nürnberger Stadtteil Thon zu finden.

Telefonnummer: 0911 343742

Platz 4: Metzgerei Feinkost Fischer

Neben Fleisch- und Wurst-Spezialitäten bietet die Metzgerei Fischer auch regionales Wild aus eigener Jagd an. Der Betrieb in der Pillenreuther Straße 53 legt besonderen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Telefonnummer: 0911 445586

Platz 3: Gourmet-Metzgerei Wolf

In die Top 3 schafft es die Gourmet-Metzgerei Wolf in der Bucher Straße 14. Hier wird täglich frisch nach Familienrezepten produziert. Den größten Stellenwert haben hierbei Qualität und traditionelle handwerkliche Verarbeitung.

Telefonnummer: 0911 358897

Platz 2: Metzgerei Meyer

Auf den zweiten Platz wählten unsere Leser die Erlebnis-Metzgerei Meyer im Kirchenweg 39 im Stadtteil St. Johannis. In der Metzgerei im Nürnberger Norden reicht das Angebot von fränkischer Hausmannskost über trendiges Streetfood bis zu Spezialitäten aus der Gourmetküche.

Telefonnummer: 0911 330723

Platz 1: Metzgerei Freyberger

Eindeutiger Sieger unserer Abstimmung ist die Metzgerei Freyberger in Katzwang. Das vielfältige Angebot des Betriebs in der Katzwanger Hauptstraße 40 besteht neben Wurst und Fleisch auch aus Catering, Partyservice und sogar Grill-Seminaren. Zu den Spezialitäten gehört zum Beispiel trockengereiftes Fleisch aus der hauseigenen Reifekammer.

Telefonnummer: 0911 636106

Eine weitere Top-10-Liste unserer Leser finden Sie hier: Wo gibt es in Nürnberg das beste Essen zum Abholen?