Nürnbergs beste Restaurants mit Abholservice: Die Auswahl an Angeboten für Essen zum Abholen ist in Nürnberg nahezu unbegrenzt. inFranken.de hat deshalb seine Leser abstimmen lassen: Wo gibt es in der Stadt das beste Essen zum Abholen? In der Top-10-Liste der Lokale und Restaurants ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Gerade jetzt im Lockdown, wo die Restaurants geschlossen sind, erlebt das Abholen von Speisen einen Aufschwung. Egal, ob Italienisch, Fränkisch oder Griechisch: In Nürnberg bleiben keine Wünsche offen. Hier die Top 10 in der Übersicht:

Platz 10: Ullis Schlemmerecke in Altenfurt

Ullis Schlemmerecke im Nürnberger Stadtteil Altenfurt hat es auf den zehnten Platz der Abstimmung geschafft. Der kleine Imbiss serviert Klassiker wie Schnitzel und Schäufele. Zu finden ist der Familienbetrieb in der Raudtener Straße 26.

Telefonnummer: 0911 837733

Platz 9: Finyas Taverne im Lutzgarten

Auf dem neunten Platz landet Finyas Taverne im Lutzgarten. Im Lokal in der Großreutherstraße 113 reicht die Speisekarte von Eintöpfen über Räucherplatten bis hin zu Flammkuchen. Die Speisen und Getränke kommen dabei von regionalen Herstellern.

Telefonnummer: 0911 35 8000

Platz 8: Hänsel & Gretel

Auf Platz acht folgt das Lokal Hänsel & Gretel. Die meisten Gerichte der abwechslungsreichen Speisekarte sind fränkisch oder griechisch. Der Familienbetrieb liegt in der Erlenstraße 1.

Telefonnummer: 0911 40996223

Platz 7: Gasthaus Pegnitztal

Das schöne Gasthaus Pegnitztal in der Deutschherrnstraße 31 bietet hauptsächlich fränkische Gerichte an. Dazu passend gibt es eine große Auswahl an Bieren von lokalen Brauereien. Das Besondere am Sonntag: Neben der festen Speisekarte werden verschiedene fränkische Bratengerichte aufgetischt.

Telefonnummer: 0911 264444

Platz 6: Pizzeria Post am Dutzendteich

Natürlich darf in der Top 10 auch die klassische Pizzeria nicht fehlen. Die Pizzeria Post am Dutzendteich in der Herzogstraße 2 lässt bei Pizza-Liebhabern keine Wünsche offen. Zusätzlich gibt es frische Pasta-Gerichte und Salate mit hausgemachtem Dressing.

Telefonnummer: 0911 4087590

Platz 5: La Trattoria

Auch auf dem fünften Platz liegt ein italienisches Lokal. Im La Trattoria wird Tradition großgeschrieben: Die Pizza kommt direkt aus dem Holzofen. Serviert werden in der Zerzabelshofstraße 60 ausschließlich italienische Spezialitäten.

Telefonnummer: 0911 401480

Platz 4: Würzhaus am Kirchenweg

Das Restaurant Würzhaus im Kirchenweg 3a gibt es seit 2006. Das Konzept von Köchin Diana Burkel ist zweiteilig: Der wöchentlich wechselnde Mittagstisch beinhaltet traditionelle, fränkische Gerichte. Am Abend wird gehobene Küche mit passenden Weinen angeboten.

Telefonnummer: 0911 9373455

Platz 3: La Cultura

In die Top 3 hat es die mediterrane Küche vom Restaurant La Cultura geschafft. Neben klassischer Pizza und Pasta überzeugt das Lokal mit leckeren Fisch- und Fleischgerichten. Die Adresse ist die Gebersdorferstraße 102 in Nürnberg.

Telefonnummer: 0911 68909702

Platz 2: Eigene Scholle Altenfurt

Auf dem zweiten Platz landet der Grieche Eigene Scholle. Klassiker wie Gyros und Souvlaki sind nur ein kleiner Einblick in die vielfältige Speisekarte des Restaurants in der Altenfurterstraße 2. Alle Gerichte werden aus frischen Zutaten zubereitet und mit griechischem Olivenöl verfeinert.

Telefonnummer: 0911 9238445

Platz 1: Hoserer Rolly's American Diner

Eindeutiger Sieger unserer Abstimmung ist das Hoserer Rolly's American Diner. Neben dem klassischen Hamburger gibt es dort auch ausgefallene Variationen wie den "Peanutbutter-Jelly-Bacon-Burger" mit Erdnussbutter und Marmelade. Ein reines Burger-Restaurant ist das Diner aber trotzdem nicht, auch Salate und Ribs stehen auf der Speisekarte. Zu finden ist das amerikanische Restaurant in der Vorjurastraße 22.



Telefonnummer: 0911 96042823

