Beste Pizzerias in Nürnberg: Unsere Leser-Top-10 der Pizzerias in Nürnberg ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Wir haben gefragt - Sie haben abgestimmt. Wo gibt es die beste Pizza in der Frankenmetropole?

Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte - nicht nur in Italien, auch hierzulande. In nahezu jeder Stadt gibt es zahlreiche Italiener. Auch die Pizzerias Nürnbergs variieren, sowohl in Preis als auch Qualität. Unsere Leser konnten dennoch für die besten entscheiden. Die Top 10 in der Übersicht:

Platz 10: Holzofen Pizzeria Pietro

Authentisch und napoletanisch: Das ist die Ausrichtung der Pizzeria Pietro. Hier wird Tradition großgeschrieben: Die Pizza kommt frisch aus dem Holzofen. Sogar einen prominenten Gast gab es schon. Jumbo Schreiner hat hier bereits gegessen. Die Adresse ist die Gibitzenhofstrasse 15 in Nürnberg.

Telefonnummer: 0911 474 49 55

Platz 9: Pizzeria Lammbock

In der Pizzeria Lammbock gibt es neben leckerer Pizza auch noch einen schönen Hinterhofgarten. Unter Lichterketten kann man hier seine italienischen Speisen genießen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Das Lokal liegt in der Wiesentalstraße 21.

Telefonnummer: 0911 30732884

Platz 8: Pizzeria Post am Dutzendteich

Die Pizzeria Post am Dutzendteich in der Herzogstraße 2 direkt am Dutzendteich überzeugt mit der langen Holzbar und der urigen Einrichtung – und natürlich der Pizza. Beliebt ist der Familienbetrieb vor allem bei FCN-Fans, nicht zuletzt wegen der Nähe zum Stadion.

Telefonnummer: 0911 4087590

Platz 7: Pizzeria La Grappa

Das Restaurant "La Grappa" in der Eibacher Hauptstraße 2 bietet neben italienischem Ambiente auch leckere Speisen - ein Ort zum Wohlfühlen. Erreichbar ist das Lokal unter der Telefonnummer: 0911 644099

Platz 6: Restaurant Ciao

Seit 1967 bringt das familiengeführte Restaurant Ciao ein bisschen Italien nach Nürnberg. Neben Pizza und Pasta bietet das italienische Restaurant auch einige Fisch- und Fleischgerichte an, die man sich auf der Dachterrasse mit italienischem Flair in der Schweiggerstraße 28 schmecken lassen kann.

Telefonnummer: 0911 465054

Platz 5: Va Bene Pizzeria

In dem gemütlichen Bistro Va Bene findet man neben einer reichlichen Auswahl an Speisen auch ein gut sortierte Weinrepertoire. Die vielen italienischen Weine findet man in der Wodanstraße 71, dort kann man es sich dann auch im Sommergarten gut gehen lassen.

Telefonnummer: 09114099162

Platz 4: Pizzeria da Massimo

Die kleine Pizzeria da Massimo befindet sich in der Sankt-Johannis-Mühlgasse 2B. Die Pizzeria da Massimo besticht mit einer großen Auswahl an Pizzen und Pasta und der charmanten italienischen Inneneinrichtung.

Telefonnummer: 0911 38428611

Platz 3: La Fabbrica

Wie der Name schon andeutet, kann man seine Pizza in einem alten Fabrikgebäude verspeisen. Neben Pizza und Pasta gibt es in der La Fabbrica auch einige Fischgerichte – außerdem wechselnde Speisen in der Wochenkarte. Die alte Fabrik liegt in der oberen Kanalstraße 25.

Telefonnummer: 0911 260510

Platz 2: Pizzeria Americana

Die unscheinbare Imbissbude im American Style in der Trierer Str. 159 landet auf Platz zwei der besten Pizzen Nürnbergs. In der Pizzeria Americana bekommt man Pizzen in allen möglichen Variationen: Neben den Klassikern gibt es hier Exoten wie die „Pizza Bratwurstgehäck“ oder eine Pizza mit Erbsen, Ei und Speck.

Telefonnummer: 0911 4809065

Platz 1: Pizzeria Dario

Unsere Leser haben abgestimmt: Mit großem Abstand gewinnt die Pizzeria Dario. Am Kopernikusplatz 10 gibt es laut unseren Lesern die beste Pizza in ganz Nürnberg. In gemütlicher Atmosphäre zu italienischer Musik hat man hier eine große Auswahl an Pizzen und Pasta, die man bei wärmeren Temperaturen auch auf der Terrasse genießen kann. Nicht umsonst hat der Sieger der Umfrage schon zwei Gastro-Awards erhalten.

Telefonnummer: 0911 441485

