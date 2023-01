Flughafen Nürnberg mit erfreulicher Jahresbilanz - "Rückkehr der Reiselust"

Zahl der Airport-Passagiere 2022 stark gestiegen - gute Prognosen auch für 2023

Vor-Pandemie-Niveau: Flughafen schneidet in Deutschland-Vergleich gut ab

Sommerflugplan umfasst aktuell 63 Nonstop-Ziele

Der Flughafen Nürnberg hat im vergangenen Jahr einen starken Anstieg an Fluggästen erlebt. "3.277.996 Passagiere starteten und landeten 2022 vom Albrecht Dürer Airport, um ihren Urlaub zu genießen, Freunde und Verwandte zu besuchen oder auf Geschäftsreise zu gehen", berichtet der fränkische Airport in einer Pressemitteilung. Zum Vergleich: 2021 waren es insgesamt 1.063.153 Fluggäste. Damit hat sich der Verkehr gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. "Die Reiselust ist spürbar da", sagt Flughafen-Pressesprecher Christian Albrecht in einem Statement, das inFranken.de vorliegt.

Flughafen Nürnberg zieht positives Fazit: Das waren 2022 die beliebtesten Reiseziele

Laut eigenen Angaben erreichte der Flughafen Nürnberg fast 80 Prozent des Niveaus von vor der Pandemie 2019 - "weit mehr als die meisten anderen deutschen Airports". Diese kämen demnach durchschnittlich auf einen Wert von rund 58 Prozent.

Im Jahr 2022 wurden dem Flughafen zufolge insgesamt 71 Ziele angeflogen, 2021 waren es 39. Größte Fluggesellschaft in Nürnberg ist derzeit Ryanair, gefolgt vom Ferienflieger Corendon Airlines. Als beliebteste Ziele erwiesen sich Mallorca mit knapp einer halben Million Fluggästen, gefolgt vom türkischen Antalya (420.000 Passagiere) und Istanbul (195.000). Stark frequentiert war zuletzt auch wieder das Lufthansa-Drehkreuz Frankfurt (143.000).

"Auch die Prognosen für dieses Jahr sehen gut aus", erklärt der Nürnberger Flughafen. 2023 sollen die Passagierzahlen weiter steigen. Der Sommerflugplan umfasst derzeit 63 Nonstop-Ziele - "weitere könnten folgen", heißt es in der Mitteilung. Die touristischen Schwerpunkte liegen auf Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei. "Das Flugangebot erreicht im nächsten Sommer wieder den Umfang von vor der Pandemie, geht punktuell sogar darüber hinaus", kündigt Michael Hupe, Geschäftsführer am Airport Nürnberg, an. "Dank optimierter Abläufe und mehr Personal in den operativen Bereichen sollten die Fluggäste entspannt abheben können."

Flughafen Nürnberg schildert "Trend": Größere Flugzeuge, weniger Flugbewegungen

Das Spanien-Programm des Airports sei "besonders umfangreich", teilt der Flughafen mit. Neben Mallorca mit täglich mehreren Flügen sei auch die kleinere Balearen-Insel Ibiza gut erreichbar. Mallorca selbst wird demnach von mehreren Airlines angeflogen: Ryanair, Corendon Airlines, Eurowings und Condor. Auf dem spanischen Festland locken Alicante, Barcelona (mit Vueling), Girona, Malaga, Sevilla und Valencia. Auch die Kanaren sind unter den Reisezielen vertreten: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa.

Mit der Rückkehr von SWISS zum Flugplanwechsel Ende März 2023 seien wieder sieben internationale Drehkreuze an Nürnberg angebunden. Neuzugang British Airways optimiere diesbezüglich die Flugzeiten nach London-Heathrow und sorge damit für bessere Umsteigeangebote nach Nordamerika, heißt es vonseiten des fränkischen Airports.

"Der Trend zu größeren und gleichzeitig besser ausgelasteten Flugzeugen führt im Ergebnis zu weniger Flugbewegungen bei gleichem Sitzplatzangebot", teilt der Flughafen Nürnberg abschließend mit. Damit reagiert der Airport auf die wieder aufgeflammte Debatte um Lärmbelästigung und ein mögliches Nachtflugverbot.