Vom Flughafen Nürnberg gehen zahlreiche Hilfsgüter in Erdbebengebiete

Bisher bereits 14 Turkish-Airlines-Flüge mit Hilfsgütern bestückt

bestückt Airport Nürnberg unterstützt die Vorbereitung und Verladung

Vom Flughafen Nürnberg starteten in der ersten Woche nach dem Erdbeben Turkish Airlines Flüge mit Hilfsgütern für die Türkei an Bord. So wurden bereits rund 15 Tonnen transportiert - 20 weitere Tonnen Fracht sollen folgen, berichtet der Flughafen Nürnberg in einer Pressemitteilung.

15 Tonnen Fracht vom Flughafen Nürnberg aus in nur einer Woche

14 Turkish-Airlines-Flüge seien es bisher gewesen, die Hilfsgüter an Bord hatten und damit in die Türkei geflogen sind, bis zu 30 sollen es in den kommenden Tagen werden. In den Laderäumen der Flugzeuge seien mehr als 200 Stromgeneratoren, rund 80 Heizlüfter sowie 40 Heizpanels, 50 Packungen mit Decken sowie Zelte verschickt worden.

Daneben seien es auch noch rund 200 Pakete mit Babynahrung und Windeln gewesen. In Lagern ständen bereits nächste Lieferungen bereit - unter anderem 200 Isomatten. Der erste Hilfsflug vor einer Woche habe außerdem fünf Hilfskräfte des RKT-Rettungsdienstes mit Ausrüstung nach Istanbul gebracht, von wo aus sie nach Adana weiterreisten.

Der Airport Nürnberg unterstütze in enger Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft, dem Spediteur, den zuständigen Behörden und weiteren Partnern die Vorbereitung und Verladung der Luftfracht und leiste so einen Beitrag zur Bewältigung der Notsituation.

