Das Streckennetz des Flughafen Nürnberg nach Osteuropa ist in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut worden, wie es in einer Pressemitteilung des Airports heißt. "Mit Brasov (Kronstadt) kommt nun ein weiteres Ziel hinzu. Dan Air ist eine neue Fluggesellschaft am Airport Nürnberg und wird die rumänische Großstadt in der Region Siebenbürgen - auch bekannt als Transsilvanien - zweimal wöchentlich anfliegen." Und zwar ohne Zwischenstopp. Der Erstflug fand am Donnerstag (15. Juni 2023) feierlich statt.

Mit über 250.000 Einwohnern ist Brasov eine der größten Städte des Landes und liegt wenige Kilometer entfernt von einem beliebten Wintersportgebiet, informiert die Organisation Smart City Brasov Association auf ihrer Webseite.

"Stadt der Denkmäler": neue Direktflüge vom Flughafen Nürnberg nach Brasov

Brasov ist "umgeben von den bewaldeten Bergen der Karpaten, liegt im Herzen Rumäniens und bietet neben traditionellem Charme auch modernes Stadtleben", wirbt der Flughafen. Umringt von der alten Stadtmauer liege der Marktplatz mit seinen gotischen und barocken Bauten. Von hier aus seien Ausflüge zur Kirchenburg von Prejmer (Tartlau) und zum Draculaschloss in Bran (Törzburg) empfehlenswert.

Die Stadt ist laut Smart City Brasov eine der meistbesuchten Städte Rumäniens, mit tausenden Besuchern jährlich. Sie sei auch eine "Stadt der Denkmäler", mit Sehenswürdigkeiten wie der Biserica Neagrä (Schwarze Kirche), den mittelalterlichen Stadtbefestigungen, der Statue von Johannes Honterus, dem Rathaus und dem Gymnasium Andrei Saguna. Inzwischen seien mit der neuen Destination in Rumänien von Nürnberg aus fünf Ziele nonstop in das Land erreichbar.

"Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die große rumänische Community in der Metropolregion, sondern auch für Urlauber und Geschäftsreisende", erklärt Nürnbergs Flughafengeschäftsführer Michael Hupe. Neben der umfangreichen rumänischen Bevölkerungsgruppe in der Metropolregion sei beispielsweise der fränkische Automobil- und Maschinenbauzulieferer Schaeffler mit einem großen Produktionsstandort in der Region Brasov (Kronstadt) vertreten.

Jetzt vier Flüge pro Woche nach Bukarest

Das bereits angeflogene Bukarest werde darüber hinaus um zwei weitere Verbindungen auf insgesamt vier Flüge pro Woche aufgestockt. Weitere Direktverbindungen im Sommerflugplan findest du hier. In einem separaten Artikel erfährst du, welche Ziele für Städtereisen in Europa in diesem Jahr besonders beliebt sind. Nachrichten aus Nürnberg gibt es auf unserer Übersichtsseite.