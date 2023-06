Flughafen Nürnberg begeistert von 700 neuen Mitarbeitern - "tierischer Einsatz"

Flughafen Nürnberg beschäftigt rund 700 neue Mitarbeiter - " tierischer Einsatz "

Der Flughafen Nürnberg will die großen Rasenflächen rund um den Airport künftig nicht mehr mit der Mähmaschine bearbeiten. Dafür haben die Verantwortlichen eine andere Lösung gefunden: Demnach sollen fortan Schafe dazu dienen, die Wiesen kurzzuhalten. Schon im letzten Jahr setzte der Flughafen auf die Dienste der Tiere. "Nun sollen die Tiere regelmäßig auf dem Flughafen weiden", heißt es vonseiten des Airports.

"Mosaik an vielfältigen Lebensräumen": Flughafen Nürnberg setzt künftig auf Schafe

"Sie sind nicht motorisiert, haben immer Hunger und können große Flächen abweiden: Die Rede ist von Schafen", beginnt der Flughafen seine Ankündigung. Die Tiere eignen sich demnach "besonders gut für die Pflege großer Rasenflächen". Schon 2022 wurden die Wiesen nahe dem renaturierten Bucher Landgraben mehrere Tage lang von rund 700 Schafen eines benachbarten Schäfereibetriebes beweidet.

Im August soll die Herde nun erneut kommen, um die Wiesen auf ihre gewünschte Kürze zu bringen. "Schafsherde löst Mähmaschine ab", titelt der Airport dazu unter dem Motto "Nachhaltigkeit." Dass Schafe ohne Motor laufen und die Abweidung von Rasen in ihrer Natur liegt, sind jedoch nicht die einzigen Vorteile einer Herde auf dem Gelände.

Der "tierische Einsatz" sorge gleichzeitig nämlich auch für Artenvielfalt nicht nur bei Pflanzen, sondern auch bei anderen Tierarten. Eine Schafsherde "fördert" also "die Biodiversität: Durch Verbiss und Tritt entsteht ein Mosaik an vielfältigen Lebensräumen", heißt es vonseiten des Flughafens. "Diese locken Insekten an, die wiederum Nahrung für Vögel oder Fledermäuse sind."

