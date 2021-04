Burgthann/Postbauer-Heng vor 1 Stunde

Belästigung

Polizei sucht Zeugen: Exhibitionist im Nürnberger Land unterwegs

Eine Frau aus dem Nürnberger Land ist am Nachmittag des Gründonnerstags zu Fuß unterwegs. Plötzlich hält ein Unbekannter in einem SUV neben ihr an - und zieht sich die Hose runter.