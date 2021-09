Bundestagswahl 2021 in Nürnberg: Wahlberechtigte stimmen über Direktmandate und Parteien ab

Alle Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen am Wahltag, 26. September 2021 , live hier im Ticker

, live hier im Ticker Wahlkreise Nürnberg Nord (244) : Triell zwischen CSU, Grünen und SPD

: Triell zwischen Wahlkreis Nürnberg Süd/Schwabach (245) : Knappes Duell zwischen Grämmer (SPD) und Frieser (CSU) erwartet

: Knappes Duell zwischen erwartet Aktuell: Briefwahlrekord in Nürnberg - Stadt rechnet bis Freitagabend mit 150.000 Anträgen

Bei der Bundestagswahl 2021 in Nürnberg wählen 335.401 Bürger und Bürgerinnen in den Wahlkreisen Nürnberg Nord und Nürnberg Süd ihre*n Direktkandidat*in und mit der Zweitstimme eine Partei. Ein Drittel der Erwachsenen darf allerdings nicht wählen. Bei der Bundestagswahl 2017 hat die CSU in beiden Kreisen das Direktmandat erlangt. Die Ergebnisse der diesjährigen Wahl werden mit Spannung erwartet, da die 18-jährige CSU-Vorherrschaft in der Frankenmetropole zu wackeln droht. Hier findet ihr am Wahltag fortlaufend erste Hochrechnungen, alle Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen und Reaktionen sowie alle Informationen und Entwicklungen im Live-Ticker.

Bundestagswahl 2021 in Nürnberg: Das sind die Ergebnisse in den Wahlkreisen (fortlaufend aktualisiert)

Im Wahlkreis Nürnberg-Nord (244) stehen insgesamt 13 Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl. Die Analyseportale erwarten ein spannendes Triell zwischen Tessa Ganserer (Grüne), Sebastian Brehm (CSU) und Gabriela Heinrich (SPD). Bei der Bundestagswahl 2017 setzte sich Brehm mit 31,3 Prozent der Erststimmen gegen Heinrich (25,6 Prozent) durch. Eine Übersicht über die Kandidaten mit Kurzporträts und Zielen findet ihr hier.

Wahlkreis Nürnberg Nord - Ergebnisse 2021

Im Wahlkreis Nürnberg Süd (245) wird ein knappes Duell zwischen dem Schwabacher Thomas Grämmer (SPD) und Rechtsanwalt Michael Frieser (CSU) erwartet. Bei der Bundestagswahl 2017 war SPD-Kandidat Martin Burkert (SPD) mit 26,5 Prozent klar unterlegen, der CSU-Mann holte 35,6 Prozent.

Wahlkreis Nürnberg Süd - Ergebnisse 2021

Live-Ticker aus Nürnberg zur Bundestagswahl: So läuft der Wahltag

Freitag, 24.09.2021:

+++ 15.30 Uhr: Die Bundestagswahl in Nürnberg bricht 2021 alle Rekorde. Briefwahl kann noch bis heute Abend um 18 Uhr im Wahlamt am Unschlittplatz 7a beantragt werden. Allerdings sollte man sich weder beim Antrag noch beim Versenden auf die Post verlassen, wie Wolf Schäfer, Leiter des Nürnberger Wahlamts in diesem Artikel von inFranken.de erklärt.

Weitere Informationen zur Bundestagswahl findet hier am Wahlwochenende und den gesamten Wahltag durchgehend hier auf unserem Portal.

Ihr gehört noch zu den rund 40 Prozent Unentschlossenen? Dann legen wir euch den Wahl-O-Mat ans Herz, um herauszufinden, welche Partei euere Werte am besten vertritt.

Spannend wie lange nicht mehr: Wer gewinnt die Bundestagswahl 2021? Hier findest du die aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse bundesweit.