Lauf: Förderverein Katastrophenschutz hält Versammlung ab - dann schrillt plötzlich der Alarm

Lauf: THW-Einsatzkräfte müssen Jahreshauptversammlung "fluchtartig" verlassen

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Katastrophenschutz e.V. habe wie gewohnt begonnen, berichtet der HelferInnen-Sprecher des THW Lauf-Nürnberger Land, Dr. Sebastian Gebhard, im Gespräch mit inFranken.de. Doch plötzlich sei der "halbe Saal fluchtartig aufgesprungen". Was war passiert?

Update vom 03.04.2023: THW Lauf berichtet von turbulenter Jahreshauptversammlung - "Halber Saal von jetzt auf gleich leer"

"Pffff .... das war ein Abend [...]. Alle waren guter Laune bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Katastrophenschutz e. V. und dann ging bei uns allen der Alarm los", berichtet das THW Lauf-Nürnberger Land. Grund hierfür war ein schwerer Unfall auf der A9: Zwischen Schnaittach und Hormersdorf krachte ein Fahrer mit seinem Lkw am Donnerstagabend (30. März 2023) in eine Feuerwehrabsperrung. Das Gespann kippte um und "blockierte die gesamte Breite der Fahrbahn über alle Fahrstreifen hinweg", so das THW.

Erst habe sich ein Voraustrupp die Lage auf der A9 angesehen, bevor dann alle 32 aktiven Mitglieder des THW Lauf-Nürnberger Land an den Unfallort gerufen wurden, so der Sprecher des THW. Da die Helfer aufgrund der Förderverein-Sitzung bereits alle versammelt waren, sei das Ausrücken sehr schnell gegangen. Der Vorstand, die Ehrengäste, der Bürgermeister und die passiven Mitglieder des Fördervereins Katastrophenschutz e.V. seien zurückgeblieben und hätten die Versammlung weitergeführt, allerdings mit einer deutlich geringeren Teilnehmerzahl: "Der halbe Saal war von jetzt auf gleich leer", so Gebhard.

Der THW-Einsatz habe erst in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr beendet werden können, erklärt Zugführer Christoph Müller. Die Jahreshauptversammlung sei dann natürlich bereits vorbei gewesen. Allerdings betont Müller auch, dass derartige Einsätze mitten in einer Versammlung keine Seltenheit seien: "Das passiert öfter."

Erstmeldung vom 31.03.2023: Wegen anderem Unfall: Lastwagen kracht in Warnfahrzeug

Am Donnerstagabend (30. März 2023) sicherte die Feuerwehr nach ersten Polizeiangaben eine Unfallstelle wegen Hagelglätte auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen Schnaittach und Hormersdorf. Dies übersah wohl der 43-jährige Fahrer eines Holztransporters und raste in die Absperrung. Eine Autofahrerin fuhr auf der A9 in Richtung München auf dem linken Fahrstreifen, als sie kurz nach der Anschlussstelle Hormersdorf auf regennasser Fahrbahn wegen Aquaplaning ins Schleudern geriet. Dann knallte sie in die rechte Schutzplanke. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dies berichtete die Verkehrspolizei Feucht, weil es im Zusammenhang mit dem späteren Lkw-Unfall steht.

Zur Absicherung dieser Unfallstelle wurde die Feuerwehr Schnaittach alarmiert. Hierzu wurde ein Vorwarnfahrzeug im Bereich des Herzstücks der Anschlussstelle sowie ein Lkw samt Verkehrssicherungsanhänger unmittelbar hinter der Unfallstelle auf dem Beschleunigungsstreifen aufgestellt. Die Absicherung stand bereits seit 15 Minuten Bestand und war deutlich erkennbar in Betrieb, als ein Sattelzug sie übersah.

Das Einsatzfahrzeug wurde etwa 20 Meter weit in die Schutzplanke geschleudert und blieb dort entgegengesetzt der Fahrbahn stehen. Der Sattelzug, der mit 20 Tonnen Holz beladen war, wurde nach dem Aufprall nach links abgewiesen und stürzte danach auf die rechte Fahrzeugseite. Der 43-jährige Kraftfahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Er zog sich schwere Verletzungen zu, die sich glücklicherweise nicht als lebensgefährlich darstellten. Der Mann wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Schwere Verletzungen: Der Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt - sein Leben war nicht in Gefahr

"Um kurz nach 19.15 wurde der Fachberater vom THW zusammen mit den Einheiten der Feuerwehr zu einem Unfall gerufen", berichtete Tobias Seitz vom THW Lauf gegenüber News5. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Lkw "der auf der Seite liegt" und das "über alle drei Fahrspuren und ein leider beteiligtes, schwer beschädigtes Feuerwehrfahrzeug."

Das geladene Holz wurde vom THW und einem Abschleppunternehmen umgeladen. Die Absicherung der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren aus Lauf, Hormersdorf und Schnaittach sowie das THW Lauf und die Autobahnmeisterei Trockau. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Die aufwändigen Bergungsmaßnahmen und die Reinigung der Fahrbahn dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Gegen 5.30 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf eine mittlere sechsstellige Summe.

Noch mehr witterungsbedingte Unfälle auf gleicher Strecke

Aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse durch starken Niederschlag und teilweise mit Schnee und Graupel bedeckter Fahrbahn kam es am Hienberg kurz zuvor noch zu zwei weiteren Aquaplaningunfällen, welche zum Glück glimpflich verliefen.

Die Feuerwehrleute an der Absperrung kamen laut der Polizei mit dem Schrecken davon. "Sowas haben wir nicht alle Tage", kommentierte Julian Feder vom Bergungsdienst gegenüber News5.

