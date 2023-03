Am Donnerstagabend, dem 30. März 2023, wurde das Leben eines 80-Jährigen durch das schnelle Eingreifen von einem Schwabacher Polizisten gerettet. Das berichtete die Polizeiinspektion Schwabach gegenüber inFranken.de.

Die Polizeieinsatzzentrale Mittelfranken erhielt gegen 22 Uhr einen Notruf über einen gestürzten und bewusstlosen Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Schwabach. Nachdem die Schwabacher Polizeibeamten informiert wurden, eilten zwei Polizisten zur Einsatzörtlichkeit, die sich nur wenige Meter neben der Dienststelle befand.

Schwabach: Polizisten retten 80-Jährigen durch Reanimation

Der 80-jährige Mann lag bereits leblos auf dem Gehweg. Eine Passantin leistete vor Ort Erste-Hilfe. Die beiden Beamten stellten bei dem Mann bereits keine Vitalzeichen mehr fest und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Wenige Minuten später traf der Rettungsdienst ein. Die beiden Beamten führten über mehrere Minuten die Beatmung und die Herzdruckmassage bei dem 80-Jährigen durch. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst konnte der eintreffende Notarzt einen Defibrillator anschließen und lebenswichtige Medikamente verabreichen.

Durch die Maßnahmen aller Rettungskräfte konnten schließlich wieder Vitalzeichen bei dem Mann festgestellt werden, sodass er weitgehend stabil in eine Klinik verbracht werden konnte. Nur durch das schnelle Eingreifen und den beherzten Einsatz der Kollegen der Schwabacher Polizei konnte das Leben des Mannes gerettet werden. Die am Einsatz beteiligten Beamten nahmen erst am Vortag an einer internen Erste-Hilfe-Schulung mit dem Schwerpunkt Reanimation teil. Der aufgefrischte Handlungsablauf kam ihnen zugute, sodass letztlich ein Menschenleben gerettet werden konnte.

