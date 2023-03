Am Donnerstagabend sicherte die Feuerwehr nach ersten Polizeiangaben eine Unfallstelle wegen Hagelglätte auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen Schnaittach und Hormersdorf. Dies übersah wohl der 43-jährige Fahrer eines Holztransporters und raste in die Absperrung.

Laut ersten Erkenntnissen verriss der Fahrer des Sattelzugs bei einem vergeblichen Ausweichmanöver das Lenkrad, wodurch sein Gespann umkippte und sich auf der Fahrbahn querlegte. Der 43-Jährige wurde dabei in der Fahrerkabine eingeklemmt - konnte jedoch durch die anwesenden Rettungskräfte leicht verletzt geborgen werden.

"Um kurz nach 19.15 wurde der Fachberater vom THW zusammen mit den Einheiten der Feuerwehr zu einem Unfall gerufen", berichtete Tobias Seitz vom THW Lauf gegenüber News5. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Lkw "der auf der Seite liegt" und das "über alle drei Fahrspuren und ein leider beteiligtes, schwer beschädigtes Feuerwehrfahrzeug."

Die Feuerwehrleute an der Absperrung kamen laut der Polizei mit dem Schrecken davon. Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten - zunächst muss das Holz komplett abgeladen werden - musste die A9 in Richtung München voll gesperrt werden. "Sowas haben wir nicht alle Tage", kommentierte Julian Feder vom Bergungsdienst gegenüber News5.

(mit dpa)