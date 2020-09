Nicht nur wegen der Sommerferien: Blutspender dringend gesucht

In den nchsten Wochen sind in verschiedenen Gemeinden des Landkreises Blutspendetermine anberaumt. Die Patienten sind dringend darauf angewiesen, dass diese gut besucht werden, das sagt der Ehrenamtsmanager des BRK-Kreisverbands, Ralf Schmidt. Denn Blutprparate sind fr zahlreiche Kranke und Verletzte die einzige berlebenschance. Es gibt keine knstliche Alternative fr gespendetes Blut, das nur 42 Tage haltbar ist. Und, so gibt er zu bedenken, jedem sollte bewusst sein, dass auch er oder sie einmal in die Lage kommen knnte, Blutkonserven zu bentigen. Und das kann ganz schnell passieren.