FWO investiert kräftig im Frankenwald

Es war im Jahre 2014, als die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) im Zuge des Kooperationsvertrages mit dem damals schwer angeschlagenen Wasserzweckverband Frankenwaldgruppe (FWG) nicht nur dessen Betriebsführung und das technische Personal übernahm, sondern sich auch verpflichtete, die Fernleitungen der FWG im Norden zu sanieren. Am Dienstagmittag gab es im Gasthaus Schirmer einen aktuellen Sachstandsbericht und eine Besichtigung von einer der laufenden Baumaßnahmen . Dabei handelt es sich um die Verlegung der Fernleitung von Windheim aus zum neuen Hochbehälter in Kehlbach, der im nächsten Jahr in Angriff genommen wird.