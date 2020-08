Fehler beim Bau: Marktrodacher müssen länger auf den Hirtensteg warten

Das Thema "Hirtensteg" hat in Marktrodach schon öfter bei den Anliegern für Emotionen gesorgt. So auch in den letzten Tagen, als aufgrund eines Fehlers der bauausführenden Firma die Bauarbeiten ins Stocken gerieten. Einige Anlieger befürchteten, dass der Hirtensteg in diesem Jahr nicht mehr begehbar wird und beklagten mangelnde Bauaufsicht.