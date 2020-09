Bangen bei Zitzmann in Tettau

Das Amtsgericht Coburg hat am 1. September das Insolvenzverfahren ber das Vermgen der Firma Zitzmann GmbH & Co. KG. erffnet. Die Belegschaft bangt nun um ihre Arbeitspltze und hofft auf einen Investor . Denn sonst, so der Betriebsrat Ralf Prschold bei einem Gesprch, wird der Betrieb am 2. Oktober "dichtgemacht".