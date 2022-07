Zum Thema Hitzewelle in Kitzingen erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Muss sich Kitzingen jetzt wohl ernsthaft Gedanken machen, seinen Spitzenplatz als heißestes Pflaster in Bayern zu verlieren? Muss jetzt zum Stopfen der Sommerlöcher auch noch ein solch absurder Wettbewerb ausführlich in der Tageszeitung erscheinen? Schlimm genug, dass es so ist, da muss nicht auch noch um ein zehntel Grad Temperatur gefeilscht werden. Wasser sparen ist bei diesen Temperaturen angesagt!

Animieren Sie als Reporter vielmehr Eigenheimbesitzer dazu, ihren englischen Rasen nicht Tag und Nacht zu beregnen, auch wenn das kostbare Nass aus dem eigenen Brunnen kommt. Auch unter dem eigenen Grundstück ist das Wasser nach wie vor nicht das Alleineigentum des Grundstückseigentümers.

Das Wasserhaushaltsgesetz (§4 WHG) ordnet das unterirdische Wasser der Allgemeinheit zu und gibt dem Grundstückseigentümer prinzipiell kein Recht, darauf zuzugreifen. Darüber sollten die Leserinnen und Leser in einem Artikel mal umfassend informiert werden.

Richard Baumann

97334 Sommerach