Die Schülerinnen und der Schüler der Abschlussklasse EuV12 der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung in Scheinfeld sind im Umgang mit Distanz- und Hybridunterricht je bereits geübt: Ausgerechnet an der Freisprechungsfeier in Birnbaum, an der acht von bei einer feierlichen Zeremonie ihre Zeugnisse und Urkunden überreicht bekamen, konnte eine Schülerin nur per Videokonferenz teilnehmen. Für alle war das eine routinierte Fingerübung.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung entnommen: Im Rahmen der Feier beglückwünschten die Bildungsberaterin Edeltraud Buchner vom Fürther Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), die Schulleiterin des bsz Scheinfeld, Bettina Scheckel, und die Prüfungsvorsitzende Claudia Pricha die Schülerinnen und Schüler.

Zwei Schülerinnen bekamen den Titel "Jahrgangsbeste": Mit einem Notendurchschnitt von 2,05 legte Lillian Urbaniak die beste Prüfung zur Hauswirtschafterin ab; bei den schulischen Leistungen glänzte Natalie Bauer mit einem Notendurchschnitt von 1,40. Für diese besondere Leistung überreichte ihr Scheckel im Namen der Regierung von Mittelfranken eine Staatspreisurkunde.

Nach dem offiziellen Teil konnten die frisch ernannten Hauswirtschafterinnen noch ausgiebig mit ihren Familien und Freunden sowie ihren nun ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern feiern.

Die Ausbildung am Staatlichen beruflichen Schulzentrum Scheinfeld (bsz) bereitet auf Tätigkeiten in Privat- und Großhaushalten sowie in Gastronomie und Hotellerie vor, heißt es im Pressetext. Mit Bestehen der Abschlussprüfung wird den Absolventen nach zwei- bis dreijähriger Ausbildung gleichzeitig der Titel des Assistenten für Ernährung und Versorgung verliehen.

Für das kommende Schuljahr sind noch Ausbildungsplätze frei.

Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des BSZ unter www.bsz-scheinfeld.de