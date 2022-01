Zum Thema Waldbewirtschaftung veranstaltet das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) Kitzingen im Rahmen des Bildungsprogramms Wald (BiWa) eine Fortbildungsreihe für Waldbesitzerinnen und -besitzer. In sieben Abendeinheiten und zwei Praxistagen wird den Teilnehmenden das nötige Fachwissen vermittelt, um selbständig Entscheidungen für den Wald treffen zu können, heißt es in einer Mitteilung des AELF.

Die Vorträge zu aktuellen Themen aus der praktischen Waldbewirtschaftung finden im Zeitraum vom 9. Februar bis 23. März jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr online über WebEx statt.

Die Termine:

- 9. Februar: Organisation, Netzwerke, Holzverkauf, Selbsthilfe-Einrichtungen

- 16. Februar: Förderung

- 23. Februar: Waldbegründung

- 2. März: Feinerschließung und Durchforstung

- 10. März: Jungwuchs- und Jugendpflege

- 17. März: Waldschutz

- 23. März: Waldnaturschutz

Die Praxistage mit den Revierförstern und Revierförsterinnen sowie Forstwirtschaftsmeistern sind zu den Themen Pflanzung, Pflege und Holzsortierung geplant und werden die erworbenen Kenntnisse bei praktischen Vorführungen im Wald ergänzen.

Die Örtlichkeiten, einmal im Landkreis Würzburg und einmal im Landkreis Kitzingen, werden im Kurs bekannt gegeben. Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat über den erfolgreichen Besuch des BiWA-Programms.

Anmeldung ab sofort per E-Mail an: elisabeth.heitel@aelf-kw.bayern.de oder postalisch an AELF Kitzingen-Würzburg, Simon-Breu-Str. 21, 97074 Würzburg unter Angabe des Vor- und Zunamens, der Adresse, der E-Mail-Adresse und dem Ort des Waldbesitzes.