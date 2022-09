Notlage im bayerischen Handwerk: Die Landesverbände der Fleischer, Bäcker, Müller, Konditoren und Brauer im Freistaat schlagen angesichts der Energiekrise Alarm. An die Bundesregierung appellieren sie daher, schnellstmöglich Maßnahmen zu schaffen, um einen weiteren Anstieg der Kosten zu stoppen. Auch eine oberfränkische Metzgerei bekommt die Erhöhungen deutlich zu spüren.

"Die Entwicklungen an den Energiemärkten in den vergangenen Wochen haben ein existenzbedrohendes Ausmaß erreicht. Wenn sich allein die Kosten für Strom vervielfachen, dann stemmen die Betriebe das schlicht und ergreifend nicht", betont Lars Bubnick, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes für das bayerische Fleischerhandwerk, in einer aktuellen Pressemitteilung. "Ergreift die Politik hier nicht schnellstmöglich Gegenmaßnahmen, werden Betriebsschließungen die unweigerliche Folge sein."

Metzgerei aus Hof leidet unter explodierenden Energiekosten

Welche Auswirkungen die Energiepreisexplosion hat, zeigt sich an der Metzgerei "Max" in Hof. 2021 hatte deren Inhaber Thomas Köhn Stromkosten von insgesamt 87.950 Euro zu begleichen. Setzt er den Angebotspreis aus dieser Woche für 2023 an, wären es Stromkosten von 321.034 Euro. Das wären Mehrkosten von rund 233.000 Euro im kommenden Jahr.

Doch das ist noch nicht alles: "Wir haben ja auch noch mit anderen Preissteigerungen, zum Beispiel bei Gläsern und Dosen, zu kämpfen und die Personalkosten steigen auch", ergänzt der Firmenchef im Gespräch mit den Bayerischen Ernährungshandwerken. Im August erhöhte er noch die Löhne seiner Angestellten, da seine 70 Mitarbeiter*innen auch unter der Inflation leiden. Viele andere Möglichkeiten, den Energiebedarf zu reduzieren, habe Köhn nicht. "Wir haben kühlpflichtige Produkte und können nicht einfach den Stecker für die Kühlhäuser ziehen."

Markus Schuster, Inhaber der Schuster-Mühle in Großaitingen im Landkreis Augsburg, fragt sich unterdessen, wann er den Stromliefervertrag für das kommende Jahr abschließen soll. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, aber Schuster zögert, einen Vertrag zu unterschreiben, bei dem er fast das Dreieinhalbfache der Stromkosten zahlen müsste. In konkreten Zahlen bedeutet das: In diesem Jahr zahlt er 140.000 Euro für Strom inklusive Nebenkosten und zuzüglich Mehrwertsteuer. Für das kommende Jahr lautet das Angebot seines Energieversorgers 450.000 Euro, berichten die Ernährungshandwerke.

"Man weiß nicht, wie man es stemmen soll", sagt der Müllermeister, der die Mühle, die seit 1931 im Familienbetrieb ist, 2005 von seinem Vater übernahm. Neben den explodierenden Energiepreisen macht ihm auch der durch den Krieg in der Ukraine stark gestiegene Getreidepreis zu schaffen. Die Schuster Mühle hat einen durchschnittlichen Strombedarf von 670.000 Kilowattstunden im Jahr.

Auch bayerischen Mühlen machen Preise zu schaffen

2016 habe Schuster eine neue Mühle angeschafft, die pro Tonne Mehl 20 bis 30 Prozent weniger Strom benötigt als die alte, erzählt er. Größere Einsparungen seien deshalb kaum mehr möglich. Mit ihrem Stromverbrauch liegt die Schuster-Mühle unter dem Durchschnitt aller bayerischen Mühlen, die häufig alteingesessene Familienbetriebe sind. Die größeren Mühlen sind also noch von deutlich höheren Energiekostensteigerungen betroffen.

"Viele Betriebe haben Existenzangst", weiß Dr. Josef Rampl, Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes, von seinen Mitgliedern. Die Mühlen verarbeiten jedes Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen heimisches Getreide zu Lebensmitteln und sind ein maßgeblicher Faktor für die Versorgungssicherheit von Grundnahrungsmitteln in Bayern. "Wir können deshalb nur eindringlich an die Bundesregierung appellieren, Lösungen zu finden, um die Existenz dieser mittelständischen Betriebe zu sichern. Während die Regierung mit Hilfsprogrammen die Symptome bekämpft, sollte sie auch dringend an die Ursachen rangehen und Gas aus der Bepreisung von Strom abkoppeln", bekräftigt Rampl in der Pressemitteilung.

Bäckereien sehen Existenz in Gefahr

Doch nicht nur Müller, sondern auch Bäcker mit ihren energieintensiven Betrieben sind von den Energiepreissteigerungen betroffen. Stephan Kopp, Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes für das Bayerische Bäckerhandwerk, fordert daher: "Die Bundesregierung muss dringend regulierend auf die Energiepreise wirken. Die aktuelle Situation an den Strommärkten ist existenzgefährdend und sie bedroht den sozialen Frieden."

Fördermittel für Handwerksbetriebe: Es gibt noch Nachbesserungsbedarf

Dem könne sich die Geschäftsleiterin der Konditoren-Innung Bayern, Daniela Sauer, nur anschließen. Viele Konditoreien stehen ebenfalls vor großen Herausforderungen und sehen ihre Existenz bedroht, erklärt sie. "Wir wissen es zu schätzen, dass Förderprogramme mit Ausgleichsmaßnahmen auch für kleine und mittlere Unternehmen geschaffen werden sollen", sagt Sauer. "Aber sie müssen so gestaltet sein, dass Handwerksbetriebe auch tatsächlich dafür qualifizieren, die Fördermittel zu erhalten, und das Antragsverfahren sollte einfach und zeitsparend sein, sodass die Antragsstellung von den kleinen Betrieben auch zu bewältigen ist."

Stefan Stang, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Bayern e.V., weist darauf hin, dass seine Branche immer noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen habe, in der Lockdowns zu hohen Umsatzeinbußen geführt hätten. "Neben den hohen Energiekosten hat die mittelständische Brauwirtschaft das dringliche Problem, dass nahezu keine Kohlensäure für das Abfüllen von Bier und anderen Getränken zur Verfügung steht. Es gibt bereits mehrere Betriebe, die aufgrund dieser Tatsache nicht mehr produzieren können", berichtet er. "In der aktuellen Diskussion sprechen wir lediglich über eine einzige Kostenposition, die Energiekosten, neben der auch viele andere Kosten explosionsartig steigen. Das ist ein Teufelskreislauf, denn diese massiven Kostensteigerungen lassen sich nicht 1:1 auf die Verkaufspreise umlegen."

Die Bayerischen Ernährungshandwerke stellen daher vier konkrete Forderungen an die Bundesregierung:

Die Regierung solle die Ursachen für die Energiepreissteigerung bekämpfen, indem sie den Gaspreis von den übrigen Energieerzeugungsformen abkoppelt und ein Strommarktpreisdesign schafft, in dem die günstigen Gestehungskosten der erneuerbaren Energien kostenreduzierend wirken können, heißt es in der Mitteilung des Verbands.

von den übrigen Energieerzeugungsformen abkoppelt und ein Strommarktpreisdesign schafft, in dem die günstigen Gestehungskosten der erneuerbaren Energien kostenreduzierend wirken können, heißt es in der Mitteilung des Verbands. Außerdem sollen vorhandene Kraftwerke genutzt werden, um das Angebot zu erhöhen und damit den Strompreis zu senken.

genutzt werden, um das Angebot zu erhöhen und damit den Strompreis zu senken. Bei der Bekämpfung der Symptome der explodierenden Energiepreise in Form von Ausgleichsmaßnahmen sollen Programme entwickelt werden, die von kleinen und mittelständischen Betrieben auch tatsächlich in Anspruch genommen werden können.

entwickelt werden, die von kleinen und mittelständischen Betrieben auch tatsächlich in Anspruch genommen werden können. "Jetzt gilt es nicht nur Energie einzusparen, sondern auch jede Kilowattstunde des heimischen Potentials zu heben, um die teure Verstromung von importierten fossilen Energien, wie zum Beispiel Gas, soweit wie möglich zu reduzieren", lautet die abschließende Anregung der Ernährungshandwerke.

