Ärgerte man sich anfangs in Haßfurt und Ermershausen über seine Ausnahmeposition bei den aktiven Corona-Fällen, so sind diese Zeiten mittlerweile passé. In Ermershausen ist die Zahl der aktiv an Corona Infizierten beispielsweise auf Null gesunken. Auch in Burgpreppach, Untermerzbach und Rentweinsdorf gibt es aktuell keinen Fall von Corona. Dafür sind die Zahlen in anderen Orten hochgeschossen.