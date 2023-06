Bei einem Sturz von einer Rundballenpresse hat sich ein Mann im Landkreis Haßberge lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 63-Jährige arbeitete gerade an der Maschine in seinem Hof in Pfarrweisach, als der schwere Unfall passierte. Ein BRK-Team rückte daraufhin aus und berichtete später, wie der Einsatz verlief.

Am Freitagabend (2. Juni 2023) gegen 18.45 Uhr wurden ein Rettungswagen des BRK aus Hofheim sowie ein Notarztfahrzeug aus Ebern zur Unfallstelle gerufen, nachdem der Mann aus einer Höhe von zweieinhalb Metern von der Presse gestürzt war. Dabei hatte er schwerste Kopfverletzungen erlitten, wie das BRK Haßberge in einem Post auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Schwerer Arbeitsunfall in Pfarrweisach - auch Hubschrauber im Einsatz

Vor Ort starteten die BRK-Mitarbeiter und der Notarzt umgehend mit der medizinischen Erstversorgung, wenig später landete ein hinzugerufener Rettungshubschrauber. Dieser brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Unfallklinik. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, seien laut BRK aber noch unklar.

