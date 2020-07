Angekommen in der "Perle des Itzgrunds"

Der Bürgermeister von Untermerzbach, Helmut Dietz (SPD), ist in der Gemeindeverwaltung sprichwörtlich der "Hahn im Korb." Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Edgar Maier als Geschäftsleiter der Verwaltung folgte ihm am 1. Juli Tanja Zürl in dieser Funktion, so dass es Dietz nunmehr ausschließlich mit Frauen in der Gemeindeverwaltung zu tun hat.

Ganz neu ist die 40-jährige Tanja Zürl in der Gemeindeverwaltung von Untermerzbach nicht mehr. Sie fing bereits am 1. März 2019 dort an, um vom bisherigen Geschäftsleiter Edgar Maier eingearbeitet zu werden. Seit Juli sitzt sie nun auf dem Stuhl der Geschäftsleiterin.

Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 1995 begann Tanja Zürl bei der Verwaltungsgemeinschaft Ebern ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, die sie nach drei Jahren erfolgreich abschloss. Danach wurde sie von der VG Ebern übernommen, wobei ihr Einsatz zunächst im Einwohnermeldeamt geplant war. "Verschiedene Personaländerungen allerdings führten in die Bauverwaltung", schildert sie. Dort war sie bis zu ihrem Wechsel zur Gemeinde Untermerzbach auch beschäftigt, zunächst als Sachbearbeiterin. Im Jahr 2010 beendete sie eine Fortbildung zur Verwaltungsfachwirtin und wurde Sachgebietsleiterin der nichttechnischen Bauverwaltung, und im Jahr 2016 stieg sie zur stellvertretenden Abteilungsleiterin der Bauverwaltung auf.

Dass Untermerzbach für Edgar Maier eine Nachfolge für die Geschäftsleitung suchte, habe sie unabhängig von zwei Personen erfahren, sagt die 40-Jährige. "Ich war der Ansicht, dass ich nach langer Zeit in der Bauverwaltung der VG Ebern eine Veränderung für mich suchen sollte, zumal ein Wechsel innerhalb der VG Ebern nicht zur Diskussion stand", sagt Tanja Zürl. Neben dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung sei auch die Heimatnähe für sie ein Entscheidungskriterium gewesen, sich auf die Stelle der Geschäftsleitung der Gemeinde Untermerzbach zu bewerben. "Nach reiflicher Überlegung habe ich das dann auch getan."

Ihr Start bei der Gemeinde Untermerzbach zum 1. März 2019 wurde ihr ihren Angaben zufolge leicht gemacht. Die Zeit verging sehr schnell. Im Jahr 2019 hat sie Schulungen für Haushaltsrecht und Standesamt besucht und auch die Qualifikation als Ausbilderin erworben. "Meine neue Stelle umfasst ein weitaus größeres Aufgabengebiet als nur die Bauverwaltung", sagt Tanja Zürl. Deshalb ist sie auch dankbar, bei der Gemeinde Untermerzbach die Möglichkeit einer intensiven Einarbeitungszeit erhalten zu haben. So etwas sei durchaus nicht selbstverständlich, sagt sie. So konnte sie ihre künftigen Aufgabenbereiche in groben Zügen kennenlernen. "Die laufende Verwaltung ist etwas, was neben den Projekten und Maßnahmen nebenher, ganz unbemerkt, erledigt werden muss. Auch hier gibt es immer wieder Änderungen und Neuerungen, die beachtet und umgesetzt werden müssen", so die Geschäftsleiterin der Gemeinde Untermerzbach.

Die Arbeitsatmosphäre zwischen Bürgermeister Helmut Dietz und den Kolleginnen sei angenehm, offen, konstruktiv, zielorientiert, kollegial und respektvoll. "Es herrscht insgesamt ein gutes, angenehmes Klima. Gleiches gilt für die Mitarbeiter des Bauhofes, des "Komm" (Bürgertreff und Bücherei) und mit den Mitgliedern des Gemeinderates. Dass sie die Harmonie in Untermerzbach weiter begleitet, das erhofft sich Tanja Zürl und setzt auf ein weiterhin gutes und vertrauensvolles Miteinander mit den vier Bediensteten der Verwaltung, den vier Männern vom Bauhof, den beiden Mitarbeiterinnen des "Komm", den Busfahrerinnen und dem Reinigungspersonal.

"In den nächsten Jahren wird, wie in vielen Verwaltungen, aufgrund der Altersstruktur eine Verjüngung der Verwaltung erfolgen. Dies wird für unsere kleine Verwaltung eine Herausforderung sein, welche es zu meistern gilt", sagt die Geschäftsleiterin. Ab September werde mit der Einstellung einer Auszubildenden ein weiterer Schritt getan, um für die künftigen Veränderungen gerüstet zu sein.

Nicht versäumen möchte es Tanja Zürl, sich bei ihrem Vorgänger im Amt, Edgar Maier, zu bedanken. "Mit ihm hat meine Einarbeitung Freude gemacht und ich danke für die gemeinsame Zeit." Es ist ihrer Meinung nach respektabel, wie eine so kleine Verwaltung alle Aufgaben in den letzten Jahren meisterte und Maßnahmen und Projekte der Gemeinde erfolgreich betrieben hat. "Das ging und geht nur mit einem engagierten, belastbaren und flexiblen Team", ist sie sich sicher und freut sich, künftig ein Teil dieses Teams zu sein.

Ihr Ziel ist es, mit allen gemeinsam, und hier schließt sie auch die Bürger ein, die Gemeinde Untermerzbach zukunftsorientiert und fortschrittlich voranzubringen. Untermerzbach sei mit seinen Ortsteilen eine Gemeinde, die sich sehen lassen könne, in der ein lebendiges Vereinsleben herrsche und wo sich engagierte Bürgerinnen und Bürger um ihre Ortschaften kümmern, beschreibt sie.

Altbürgermeister Walter Eichhorn hat für Untermerzbach das Wort "Perle des Itzgrundes" geprägt. Ist sie dort angekommen? Tanja Zürl lehnt sich in ihrem Bürostuhl zurück und sagt: "Ich denke schon."