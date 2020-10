Die Windräder auf dem Bretzenstein zwischen Ebern und Untermerzbach machten in der Abendsonne zum Tag der Deutschen Einheit am Samstag leuchtend auf sich aufmerksam. Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Pläne, an dieser Stelle eventuell zwei weitere Windräder zu errichten. Das rechte Windrad wurde erst kürzlich mit hohem finanziellen Aufwand repariert. Rechts im Hintergrund - und von der Sonne angestrahlt - ist ein Teil des Eberner Neubaugebiets "Mannlehen" zu sehen. Foto: Helmut Will