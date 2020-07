Wegen Corona: Keine Schnuppertage für Mädchen

Um die Neugier für Technik bei den Mädchen der 8. bis 12. Jahrgangsstufen zu wecken, gibt es regelmäßig die Naturwissenschaftlich/technischen Schnuppertage für Mädchen in Schweinfurt. Durchgeführt werden diese Schnuppertage von der Hochschule Schweinfurt in Kooperation mit Schaeffler. Aufgrund der Corona-Pandemie können aber leider in diesem Jahr die Schnuppertage für Mädchen nicht stattfinden. Mit den derzeitigen Abstandsregeln ist ein praktisches Workshop-Erlebnis allerdings nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Deshalb haben sich die Veranstalter, die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt und Schaeffler Technologies AG & Co. KG zusammen mit den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Schweinfurt, Landkreis Haßberge, Main-Spessart, Bad Kissingen sowie Rhön-Grabfeld und der Agentur für Arbeit Schweinfurt schweren Herzens dazu entschieden, die beliebten Schnuppertage für Mädchen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht durchzuführen. Im nächsten Jahr sollen die Schnuppertage in den Herbstferien 2021 wieder stattfinden. Ziel dieses Info-Angebotes mit vielen praktischen Anwendungen ist es, das mögliche Berufswahlspektrum für Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich zu verschiedenen Workshops anmelden, die unter der Anleitung von Betreuern durchgeführt und von Studentinnen mitbegleitet werden.

Weitere Informationen zu technischen Studienrichtungen und Ausbildungsberufen, Bewerbungstipps und MINT-Angebote insbesondere für Mädchen sowie alles über die Schnuppertage für Mädchen finden sich unter http://schnuppertage.fhws.de. red