Die Trauerfeier für den verstorbenen Ersten Bürgermeister Heinrich Süß findet am Donnerstag, 24. September, um 14 Uhr auf dem Sportgelände des ASV Weisendorf statt. Ein kontrollierter Einlass erfolgt ab 13 Uhr. Alle Eingänge und Ausgänge werden sichtbar gekennzeichnet.

Zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein bittet, die Schutz- und Hygieneregeln, Maskenpflicht und das Abstandsgebot zu beachten. Ohne Mundnasenschutzmaske kann leider kein Zutritt erfolgen.

Zum persönlichen Schutz und zum Schutz der anderen Trauergäste können Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber generell nicht an der Trauerfeier teilnehmen.

Die Besucher der Trauerfeier erhalten am Einlass einen Stift und ein Kontaktformular. Dieses ist auszufüllen und am Ende der Trauerfeier am Ausgangsbereich in die bereitgestellten Behältnisse einzuwerfen.

Der Markt Weisendorf bittet um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Schutz- und Hygieneregelungen maximal 500 Trauergäste an der Trauerfeier teilnehmen können.

Das Kondolenzbuch für den verstorbenen Bürgermeister Heinrich Süß liegt im Eingangsbereich des Rathauses noch bis zum 30. September 2020 aus. Dazu wird kein Termin benötigt, einfach klingeln und kurz Bescheid geben. Am Tag der Trauerfeier ist nach 12 Uhr keine Eintragung möglich, da alle Mitarbeiter an der Trauerfeier teilnehmen.

Für die Trauergäste sind auf zwei Wiesen hinter dem Rathaus und am Heizwerk Parkplätze ausgewiesen. red