Das Pflegeheim Klinger in Maroldsweisach, das selbst auf sein 50-jähriges Bestehen blicken kann, hat Betriebsjubilare geehrt. Gegründet wurde die Einrichtung 1970 von Willi und Brunhilde Klinger. Heute wird sie von Christian Wokel geleitet. Christian Wokel war es auch, der seinen Kolleginnen zusammen mit seiner Frau Angelika, Pflegedienstleiterin des Heimes, für langjährigen und treuen Einsatz dankte und sie ehrte. Hierbei betonte Christian Wokel, dass die Geehrten in ihren Bereichen wichtige Stützen im Pflegeheim seien, auf die man sich absolut verlassen könne. Seine Ehefrau Angelika ergänzte, dass sich die Bediensteten im Pflegeheim Klinger wie eine Familie sähen, alle eine soziale Ader hätten und bei Höhen und Tiefen einander beistünden. Unter den Ausgezeichnet ist Bianca Wünsch. Sie gehört seit 25 Jahren zum Team des Pflegeheims. Sie wohnt in Heldburg/Thüringen und arbeitet in der Einrichtung als Köchin. Gelernt hat sie als Köchin im Krankenhaus in Haßfurt. Im Pflegeheim kocht sie mit einer Hilfskraft täglich für etwa 40 Personen. Schmeckt das Essen? Bianca Wünsch lacht und sagt: "Der Chef isst immer mit, da muss es schmecken." hw