Für die Kinder der Grundschule Aurachtal war eigentlich eine Waldweihnacht geplant, erzählt Schulleiterin Maria Maibom. Schließlich gibt es nahe Oberreichenbach den "Schulwald", den die Schulfamilie pflegt und in einer Gemeinschaftsaktion mit Spitzahornen, Douglasien, Linden und Hainbuch aufgeforstet hat.

In den letzten Wochen wurden für die Waldweihnacht schon kartonweise Meisenknödel für die Waldvögel produziert. Und jetzt kam kurzfristig der harte Lockdown. Also musste eine Ersatzveranstaltung her.

Lehrerin Kerstin Schneider hatte die Idee, doch die Gemeinde einzubeziehen. Also wurden bunte Baumanhänger gebastelt und auf der Rückseite mit Weihnachtswünschen versehen. Ein "Ersatzbaum" war mit dem Weihnachtsbaum an der Fürther Straße auch gleich gefunden.

Ein Wunsch von allen

Die Klassen zogen zur Ortsmitte, präsentierten Weihnachtsgedichte und der Baum wurde aufmerksam beobachtet vom Schulhund Einstein -, mit den Wünschen behängt. Nahezu alle Kinder wünschten sich, dass Corona schnell vorbeigeht und sie wieder Oma und Opa besuchen dürfen und sie sich auch wieder mit Freunden treffen dürfen.

Der Wunsch von Silvan verführte allerdings auch zum Schmunzeln: "Ich wünsche mir, dass Corona aufhört. PS: Wenn es nicht sofort ist, machts auch nichts."

Bürgermeister Klaus Schumann forderte die Kinder auf, ihre Wünsche und Meisenknödel auch an Bäume der Gemeinde sowie an der Streuobstwiese der Schule aufzuhängen.