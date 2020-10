Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat am Donnerstag mit der Micromobility Services and Solutions GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der Meisterwerk Ventures GmbH, einen Kaufvertrag unterzeichnet, durch den die Schaeffler-Gruppe sämtliche Anteile an der Schaeffler Bio-Hybrid GmbH veräußert.

Hinter Meisterwerk Ventures stehen fünf Venture-Capital-Gesellschafter, darunter die Gesellschaft von Gerald Vollnhals, dem derzeitigen Geschäftsführer der Schaeffler Bio-Hybrid GmbH. Vollnhals wird auch weiterhin als Geschäftsführer der Gesellschaft agieren, die künftig als Bio-Hybrid GmbH firmieren wird. Der Unternehmensauftritt rund um die Marke "Bio-Hybrid" bleibt bestehen. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Pressemitteilung der Firma Schaeffler.

Wetterschutz wie im Auto

Schaeffler Bio-Hybrid arbeitet seit Ende 2017 an der Entwicklung eines Pedelecs auf vier Rädern mit dem Namen "Bio-Hybrid". Das Fahrzeug soll die Freiheit und Wendigkeit eines Fahrrads mit dem Transportvolumen und Wetterschutz eines kleinen Autos vereinen. Es wird aus einer Kombination von Muskelkraft und Elektromotor angetrieben und darf führerscheinfrei auf Radwegen betrieben werden. Die Gesellschaft, die als Start-up innerhalb der Schaeffler Gruppe gegründet wurde, verfügt über Standorte in Nürnberg und München.

Gerald Vollnhals sagte: "Wir bedanken uns bei Schaeffler für die Unterstützung auf dem Weg zur Serienproduktion, die wir im zweiten Quartal 2021 aufnehmen wollen. Besonders freuen wir uns, dass alle Arbeitsplätze im Rahmen des Eigentümerwechsels erhalten bleiben. So bleiben wir auf dem Gaspedal und verfolgen das Ziel, 2021 eine vierstellige Stückzahl des Bio-Hybrid abzusetzen. Die Reservierungsphase möchten wir noch in diesem Jahr starten."

Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, kommentierte: "Die gemeinsame Entwicklung des Bio-Hybrid war ein sehr spannendes Projekt, bei dem alle Beteiligten viel gelernt haben. Das neue Unternehmen kann unabhängig von der Schaeffler-Gruppe zukünftig noch agiler handeln und die Serienproduktion gezielter vorantreiben." red