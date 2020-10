Matthias Litzlfelder Die Stimmung bei den Unternehmen in Oberfranken ist in vielen Branchen aktuell besser als erwartet. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfragen der Industrie- und Handelskammern (IHK). "Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen nachzulassen", meldet die IHK für Oberfranken in Bayreuth. Und auch die IHK zu Coburg sieht "vorsichtigen Optimismus" zurückkehren. "In weiten Teilen befindet sich unsere Coburger Wirtschaft wieder auf leichtem Erholungskurs", sagte deren Präsident, Friedrich Herdan.

Im restlichen Oberfranken hat sich der IHK-Konjunkturklimaindex spürbar erholt und notiert mit 101 Punkten ganze 22 Zähler besser als nach dem Einbruch im Mai. "Auffällig ist, dass die Geschäftslage inzwischen wieder deutlich positiver eingeschätzt wird, obwohl viele der befragten Betriebe in den letzten Monaten immer noch rückläufige Umsätze im In- und Ausland verkraften mussten", berichtete Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken. Im Tourismussektor überwiegen allerdings weiter die Negativeinschätzungen.