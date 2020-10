Das Mainufer in Eltmann ist beliebter Anlaufpunkt für Einheimische wie Touristen, die auf dem Maintalradweg in die Stadt kommen. Dank des Regionalbudgets des Amts für ländliche Entwicklung wird die Aufenthaltsqualität dort jetzt nochmals gehoben, und zwar in Eltmann selbst wie auch in Limbach durch zwei ergonomisch geformte Liegen, die dort dauerhaft installiert worden sind.

Verschiedene Möglichkeiten zu sitzen, gibt es am Mainufer bereits. Begehrt sind im Sommer auch die Liegestühle des dortigen Kiosk - und so lag die Idee der Bänke quasi auf der Hand, wie der Eltmanner Bürgermeister Michael Ziegler darstellte.

Wenn vom Amt bis zu 80 Prozent Förderung winken, gibt es auch keinen Grund mehr, eine solche Idee auf die lange Bank zu schieben, und so wurden die beiden Liegen in Eltmann und in Limbach rechtzeitig platziert, um die Herbstsonne zu genießen. Rund 4000 Euro haben die beiden Liegen gekostet, die fest in einem Betonfundament stehen. Hier können sich nun entweder müde Radler entspannen oder auch Verliebte mit Blick auf den Main zusammen kuscheln.

Am Mainufer in Eltmann führt der überregional bedeutsame Maintal-Radwanderweg entlang. Er zählt zu den beliebtesten Trassen für die Radler in Deutschland. Vor allem in den Sommermonaten ist dies an vielen Radfahrern zu erkennen.