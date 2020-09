Mit dem ersten Schultag beginnt für die Erstklässler ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Nicht nur das Lernen in der Schule, sondern auch der Weg dorthin ist für sie neu. Die 50 Erstklässler der Cunz-Reyther-Grundschule Niederdorf freuten sich deshalb über neongelbe Trapeze für bessere Sichtbarkeit und damit einen sicheren Schulweg. Das Trapez mit den Leuchtstreifen sollten die Schüler regelmäßig tragen, denn gerade in der dunkleren Jahreszeit seien sie damit besser im Straßenverkehr zu sehen, legte Schulleiterin Heidi Forisch den Kindern ans Herz.

Aktion der Verkehrswacht

Am zweiten Schultag war Wolfgang Gerstberger, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Herzogenaurach, in die Schule gekommen, um in der Turnhalle zusammen mit der Schulleiterin Heidi Forisch und der Konrektorin Silvia Eder den Schulanfängern die Sicherheitstrapeze, gesponsert von der Sparkasse, zu übergeben.

Forisch und Gerstberger unterstrichen bei ihrer Begrüßung die Wichtigkeit der Schulwegsicherheit und die Bedeutung, die ein reflektierendes Sicherheitstrapez hat. Seit Jahren unterstützen die Kreditinstitute die Aktion der Gebietsverkehrswacht "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" gemeinsam mit Polizei, Schulen und Kommunen. "Dies trägt wesentlich zu eurer Sicherheit bei", erklärte Gerstberger und fuhr fort: "Polizei, Verkehrswacht sowie Lehrer bestätigen bislang, dass die Sicherheitstrapeze hervorragend angenommen und eingesetzt werden."

In der Turnhalle mit dabei war auch die Patenklasse 4a, die sich um die 1a kümmern wird. Coronabedingt fand die Übergabe der Trapeze in zwei Gruppen statt. Bereits am Vortag wurden die Schüler mit ihren Eltern begrüßt und zum neuen Lebensabschnitt willkommen geheißen. Heidi Forisch und Wolfgang Gerstberger interviewten vor Übergabe der Trapeze die Abc-Schützen. Dabei wurde deutlich, dass ihnen die Schule, zumindest der erste Tag, Spaß gemacht hat und sie über den Schulweg mit seinen Gefahren schon sehr viel wissen.