Die evangelische Kirche in Weisendorf hat ihr eigenes Bier. Die Kirchengemeinde ließ von der Privatbrauerei Hofmann aus Pahres ein "Renovierungsbier" unter dem Titel "Lass die Kirche im Dorf" brauen. Erhältlich ist das Bier in den Rewe-Märkten Zwingel in Weisendorf und Dechsendorf. Pro Kasten gehen zwei Euro zur Kirchenrenovierung an die Kirchengemeinde.

Am kommenden Samstag gibt es von 9 bis 18 Uhr vor dem Rewe-Markt eine Benefizaktion. Es gibt fairen Bio-Kaffee der Rösterei Kaffee-Braun aus Mainaschaff, Kräuter- und Früchtetee unter dem Label "Lass die Kirche im Dorf" und das Renovierungsbier.

Die Kirche erhalten

Das Motto der Veranstaltung erklärt Pfarrer Wilfried Lechner-Schmidt: "Lass die Kirche im Dorf! Damit ist gemeint, dass die Kirche nur auf Dauer bleiben kann, wenn man sie circa alle zwei bis drei Generationen gründlich renoviert. Dabei geht es nicht nur um die Sanierung der Bausubstanz, sondern auch um eine neue ansprechende Gestaltung des Kircheninnenraums."

Über den Tag verteilt helfen Pfarrer Johannes Saffer, Landrat Alexander Tritthart, die Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein und Stefan Groß sowie Brauereichef Georg Hofmann und Matthias Zwingel. Zum Gespräch stehen die Mitglieder des Kirchenvorstandes, Mitarbeiter des Architekturbüros Kwasny aus Erlangen sowie die Künstler Meide Büdel und Gerhard Rießbeck zur Verfügung.

Der Pfarrer hofft am Samstag auf viele Besucher. Gegen 16 Uhr wird der evangelische Posaunenchor spielen. rs