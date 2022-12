Auch in der kalten Jahreszeit kann man sich aus regionalen Zutaten köstliches Essen zubereiten. Das zeigte Anfang Dezember ein Kochkurs für Kleinkinder und deren Eltern in der Küche der Volkacher Mädchenrealschule. Die Veranstaltung "Gesund und trotzdem lecker - Backen und Genießen in der Weihnachtszeit" war ein gemeinsamer Kurs des Familienstützpunktes Volkach und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF).

Die sieben Erwachsenen und neun Kinder backten und kochten unter anderem Spinat-Kartoffeltannenbäume, eine Kürbissuppe, einen Blätterteigtannenbaum mit Marmelade und ein Bratapfeldessert. Die Kursleiterin Elke Römmelt achtete dabei darauf, dass – so weit wie möglich – regionale Lebensmittel eingesetzt wurden: Eier aus Franken, saisonales Gemüse oder auch Mehl, Marmelade und Saft von heimischen Erzeugern.

"Gerade im Gemüse-Landkreis Kitzingen, der als einer der Anbauschwerpunkte innerhalb Bayerns gilt, gibt es im Winter – außer den im Kochkurs verwendeten Zutaten - schmackhafte Gemüsesorten wie rote Beete, Pastinaken und Wirsing oder Wintersalate wie Feldsalat, Endivien und Chicorée. Äpfel oder Gelbe Rüben sind gut lagerfähig und können den ganzen Winter über regional gekauft werden", weiß Thea Schlesinger Semesterleiterin an der Hauswirtschaftsschule am AELF.

Die Kinder in Volkach haben die heimischen Zutaten begeistert geschnitten, ausgestochen, gerollt, gerührt, und dabei je nach Alter allein oder mit Unterstützung der Eltern gearbeitet. Abschließend wurde alles gemeinsam gegessen.

Das AELF und die Familienstützpunkte in der Region veranstalten immer wieder Kurse zu den Themen Ernährung und Bewegung für Eltern mit Kindern bis drei Jahre. Auch im Frühjahr ist wieder ein ähnlicher Kochkurs für Kleinkinder geplant.

Infos und Termine für alle Kurse des Netzwerks Junge Eltern/Familien gibt es auf der Homepage des AELF.

Von: Simon Vornberger (Mitarbeiter Presse und Kommunikation, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen)