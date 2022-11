Eine zweitägige Lehrfahrt zu gelungenen Laufstallumbauten für Milchkühe bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg mit Unterstützung des AELF Ansbach und des AELF Fürth-Uffenheim an.

In den vergangenen Wochen sind unter anderem durch die Beratungsarbeit der Ämter zwei Laufstallumbauten fertiggestellt worden, die nicht nur kostengünstig sind, sondern auch wesentliche Merkmale eines modernen Milchviehstalles erfüllen, heißt es in einer AELF Pressemitteilung. Am 5. Dezember können zwei Betriebe in Unterfranken und am 6. Dezember zwei weitere im nördlichen Mittelfranken besichtigt werden. Danach findet am Donnerstag, 8. Dezember, ein Online-Informationsabend statt.

Die überwiegende Milchkuhhaltung in Franken findet mittlerweile in größeren Beständen statt. Kombiniert mit Einkommensalternativen verschiedenster Art hat aber auch der Laufstallumbau in Bestandsgrößen um die 50 Kühe seine Berechtigung, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Besichtigung neu fertiggestellter Baubeispiele wird bei der Veranstaltung ergänzt mit einem Umbau, der bereits länger betrieben wird.

Anmeldung zwingend erforderlich

Es ist möglich auch nur einzelne Stationen der Lehrfahrt zu besuchen. Eine vorherige Anmeldung ist aber zwingend erforderlich. Die Anmeldung zur Veranstaltung und weitere Informationen sind auf der Homepage des AELF Kitzingen-Würzburg zu finden. Anmeldeschluss ist der 1. Dezember; die Teilnahme ist für Landwirte kostenfrei.