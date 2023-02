Die Themen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Haushalten werden immer wichtiger. Um das Wissen in diesen Bereichen weitergeben zu können, haben jetzt 15 Frauen aus dem unterfränkischen Raum an einem Referenten-Seminar des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) teilgenommen.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung des AELF: An fünf Tagen in den Monaten Januar und Februar haben sie erfahren, was nötig ist, um sich selbst Konzepte zu erstellen und diese dann bei Veranstaltungen gut zu präsentieren. Bei Vortragsübungen haben die Teilnehmerinnen ihre rhetorischen und methodischen Kompetenzen geschult. Auch unternehmerische Fähigkeiten wie die Angebotserstellung und Kostenkalkulation waren Thema.

Teilnehmerin Sabine Beinenz aus Mömbris ist von dem Seminar und dem Gedanken dahinter begeistert: "Meine Tochter vermisst, dass sie in der Schule nicht mehr praktischen Hauswirtschaftsunterricht hatte. Es ist also wichtig, dass wir der Gesellschaft wieder etwas von diesem Wissen vermitteln".

"Austausch ist viel wert"

Alexandra Brandl aus Sulzfeld ergänzte: "Es ist bei diesem Seminar auch großartig zu sehen, was andere machen. Der Austausch mit den anderen Frauen und deren Feedback ist viel wert. Ich bin sehr froh, dass ich teilgenommen habe."

Die Referentinnen für Hauswirtschaft und Ernährung übernehmen Aufträge im Rahmen der Projektwochen "Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben" als externe Partner der Lehrkräfte sowie im Netzwerk "Junge Eltern/Familien – Ernährung und Bewegung", in der Erwachsenenbildung oder bei Info-Veranstaltungen zum Thema gesunde Ernährung in Betrieben und Firmen.

Das Referenten-Seminar fand am AELF Kitzingen-Würzburg zum ersten Mal statt, soll künftig aber jährlich wiederholt werden.