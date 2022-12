Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg (AELF) bietet eine Qualifizierung für Fachkräfte an, die hauswirtschaftliches Wissen und Können in Vorträgen, Vorführungen und Praxiskursen weitergeben möchten.

Der fünftägige Lehrgang startet am Montag, 16. Januar 2023, in Würzburg. In diesem erhalten die Teilnehmenden laut Pressemitteilung des AELF unter anderem das Handwerkszeug zur Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen. Sie schulen ihre rhetorischen und methodischen Kompetenzen im Rahmen von Vortragsübungen und Vorführungen. Auch unternehmerische Fähigkeiten wie die Angebotserstellung und Kalkulation sowie die Bewerbung von Veranstaltungen sind Themen.

Die Maßnahme ist auch als Qualifizierung für eine Referententätigkeit im Rahmen von "Schule fürs Leben" empfehlenswert, schreibt das AELF. Teilnehmen können Fachkräfte mit vorhandener Fortbildung im hauswirtschaftlichen Bereich wie Meister/in, Hauswirtschaftliche Betriebsleiter/in, Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung sowie Hauswirtschafter/in mit ausreichenden Anleitungskompetenzen.

Nähere Informationen unter poststelle@aelf-kw.bayern.de oder www.diva.bayern.de