Kette am Wegesrand

An der Ortsverbindungsstraße von Unterpreppach in Richtung Reutersbrunn, etwa gegenüber dem Eingang zum ehemaligen Munitionsdepot der Bundeswehr, wo der Waldweg in Richtung des Wanderparkplatzes "Herrenbirke" verläuft, liegt diese schwere Raupenkette. Stammt die Kette vielleicht von einem Kleinbagger und wurde illegal entsorgt? Mit der Bundeswehr, die seit Jahren nicht mehr in Ebern ist, hat das Teil wohl nichts zu tun. Die Panzer, die damals in Ebern stationiert waren, hatten weitaus größere Ketten. Was bleibt, wird sein, dass der Bauhof in Ebern die Gummikette wohl entsorgen muss. Ordnungsgemäß natürlich. Foto: Helmut Will