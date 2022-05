Die Fachoberschule Kulmbach feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen und die für den 9. Juli 2022 geplante Jubiläumsfeier wirft bereits ihre Schatten voraus, und das mit einem Jubiläumsbier, das in dieser Woche von den Schülern der 11. Klassen Technik und Wirtschaft in der Gläsernen Museumsbrauerei im Kulmbacher Mönchshof eingebraut wurde. Der Brautag war mit einem Verantwortungsseminar verbunden, das die Museen im Kulmbacher Mönchshof organisiert hatten.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Landratsamt Kulmbach und den Rotaryclub Kulmbach. Die Geschäftsführerin der Mönchhof-Museen, Helga Metzel, freute sich, dass das Jubiläumsbier im Beisein des Vorstands der Kulmbacher Brauerei, Markus Stodden und Thomas Streng sowie der Schulleitung vom Beruflichen Schulzentrum mit Alexander Battistella und seinem Stellvertreter Bertram Unger eingebraut wurde. Dr. Helga Metzel konnte dabei auch eine finanzielle Unterstützung des Rotary-Clubs Kulmbach aus der Hand von Horst Hohenner entgegennehmen, die für das Verantwortungsseminar verwendet wird.

Rezeptur wurde nachentwickelt

Schulleiter Alexander Battistella richtete ein Dankeschön an das Museum und die Kulmbacher Brauerei, die nicht nur das Seminar, sondern auch das Bierbrauen unterstützen: "Bier und Bierbrauen gehören zur Kulmbacher Identität und wir bilden die Brauer von ganz Oberfranken an unserem Schulzentrum aus. Wir freuen uns, dass wir dieses besondere Bier unseren Gästen an unserer 50-Jahr-Feier anbieten können, und ich finde es auch sensationell, dass dieses Verantwortungsseminar seit vielen Jahren läuft und dass hier auch unsere Schüler zur Verantwortung mit dem Bier erzogen werden." Das eingebraute Jubiläumsbier ist ein Export Hell, das in den 70er Jahren, also zum Zeitpunkt der Schulgründung, gerne getrunken wurde. Stellvertretender Schulleiter Bertram Unger: "Die 11.-Klässler wollten ein Bier brauen, das vor 50 Jahren in Kulmbach beliebt war. Sie haben sich für das Export Hell der Sandlerbräu entschieden und haben nach etlichen Recherchen ein eigenes Rezept zusammengestellt." Es wurde zuvor in der hauseigenen Lehrbrauerei des Beruflichen Schulzentrums Kulmbach von den angehenden Brauern und Mälzern mehr oder weniger "nachentwickelt". Sie haben dazu einen Testsud selbst angesetzt, der seit dieser Woche im Mönchshof Museum nachgebraut wird. Acht Hektoliter des Jubiläumsbiers werden jetzt gebraut und Ende Juni soll das Export Hell fertig sein. Es soll dann bei der Jubiläumsfeier am 9. Juli ausgeschenkt und verkauft werden. Werner Reißaus