Die zahnmedizinische Fachangestellte Marianne Poperl konnte dieser Tage ein seltenes Jubiläum feiern, denn mit 40 Berufsjahren ist sie eine der dienstältesten Zahnarzthelferinnen in Bayern. 38 Jahre hat sie dabei bei Christine Hofmann-Niebler in der Zahnarztpraxis in Neuenmarkt verbracht.

Marianne Poperl ist Sekretärin, Abrechnungsexpertin, Verwaltungs- und Prophylaxe-Fachangestellte, aber auch eine Vertraute aller Patienten und vor allem ihrer Chefin. Das Geheimnis brachte Christine Hofmann-Niebler sehr schnell auf einen Nenner: "Vertrauen, Loyalität und fachliche Höchstleistung. Wir haben schon zusammengearbeitet, da waren wir beiden noch nicht verheiratet, inzwischen sind unsere Kinder erwachsen."

Alle Patienten schätzen die ruhige und besonnene Art von Marianne Poperl sowohl am Telefon als auch im persönlichen Kontakt. Sie erkennt fast jeden Patienten am Telefon an seiner Stimme, ähnlich wie Susanne Hofmann, die auch schon 25 Jahre bei Hofmann-Niebler arbeitet.

Zusammen mit den weiteren Angestellten Alexandra Roßner und Martina Pietsch liebt und lebt Hofmann-Niebler eine effiziente Organisation. Alle Arbeiten sind perfekt getaktet, es gibt in der Praxis kaum Wartezeiten, es sei denn, die Chefin unterhält sich mit den Patienten, aber dann wird sie von Marianne Poperl dezent "gebremst".

Was das Personal überhaupt nicht versteht, ist, dass eine top organisierte Praxis keinen Nachfolger findet.

Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU). Rei.