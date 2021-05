Schaeffler stärkt seine Geschäftsaktivitäten im Sektor Windkraft und nimmt am ostchinesischen Standort Nanjing, Provinz Jiangsu, eine neue Produktionshalle mit einer Fläche von 22 000 Quadratmetern in Betrieb.

Wie der Konzern dazu mitteilt, liegt der Fokus in Nanjing, einem Standort der Sparte Industrial, auf der Produktion von Großlagern mit einem Durchmesser von über 800 Millimetern, die vor allem in Windkraftanlagen , Getrieben und in der Schwerindustrie eingesetzt werden. Geplant ist demnach die Produktion von 12 500 Einheiten pro Jahr.

Mit der neuen Halle erweitert Schaeffler seine Produktionskapazitäten am Standort auf einer Gesamtfläche von insgesamt 260 000 Quadratmetern. Hierdurch wird Nanjing zum größten Fertigungsstandort für Windkraftlager innerhalb der Schaeffler-Gruppe . Am Standort sind mehr als 2000 Mitarbeitende beschäftigt.

„Die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Nanjing stärkt unseren asiatischen Werke­verbund“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Schick. „Wesentlich hierbei sind unsere eigenen Sondermaschinen und die Realisierung der gesamten Wertschöpfung vor Ort. Das ist gelebte Nachhaltigkeit.“

Als Teil der Roadmap 2025, die die strategische Ausrichtung der Schaeffler-Gruppe für die nächsten fünf Jahre beschreibt, spielen innovative und nachhaltige Lösungen für Windkraftanwendungen für Schaeffler eine zentrale Rolle, wie es heißt. Vor dem Hintergrund ambitionierter Klimaziele und gezielter Förderungen sollen auch in der Volksrepublik China neue Energieprojekte im Windenergiesektor entwickelt und umgesetzt werden.

„Der Bereich Windkraft hat für Schaeffler strategische Bedeutung und weiterhin ein hohes Wachstumspotenzial“, sagt Vorstansmitglied Stefan Spindler. „Wir begleiten unsere Partner bei der Energiewende mit innovativen Produkten auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Mit leistungsfähigen und zuverlässigen Großlagern für Windkraftanwendungen gestalten wir Fortschritt, der die Welt bewegt. Bereits heute ist Schaeffler global in zwei von drei Windturbinen vertreten und ist damit der führende Anbieter für Windlager weltweit.“

Die Region Greater China spielt für den geschäftlichen Erfolg von Schaeffler seit dem Markteintritt im Jahr 1995 eine zunehmend wichtige Rolle. Trotz des herausfordernden Marktumfelds wies die Region im Geschäftsjahr 2020 Konzernangaben zufolge ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,7 Prozent auf. red