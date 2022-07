Ihren 95. Geburtstag konnte Marie Levy, geborene Müller, feiern. Die Jubilarin ist im Wirsberger Ortsteil Weißenbach geboren und dort mit weiteren fünf Geschwistern aufgewachsen.

Bei der früheren Firma Oehme in Trebgast arbeitete Marie Levy als Näherin, danach auch in der Landeshauptstadt München, wo sie auch ihren ersten Ehemann kennenlernte.

Später bauten sich die Eheleute in der Gutssiedlung ein Wohnhaus, in dem sie noch heute lebt und weiterhin ihr Leben meistert. In der Blüte des Wirsberger Fremdenverkehrs beherbergte sie in ihrem Anwesen jahrelang Kurgäste und verdiente sich damit ein gutes Geld.

Die segensreichen Glückwünsche der Marktgemeinde Wirsberg übermittelte Bürgermeister Jochen Trier. rei