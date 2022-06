Wie bereits angekündigt, laden der Ortsverschönerungs- und Gartenbauverein Neuenmarkt am Sonntag, 26. Juni, von 10 bis 17 Uhr zu einem "Tag der offenen Gartentür" in der Gemeinde Neuenmarkt ein. Die Eröffnung findet um 11 Uhr im Gemeindegarten am Gemeindesaal Neuenmarkt durch Landrat Klaus Peter Söllner (FW) mit Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU) und Kreisvorsitzenden Günter Reif statt. Offiziell wird der "Tag der offenen Gartentür" um 17.00 Uhr beendet. Am Gemeindesaal, wo es auch Kaffee und Kuchen gibt, ist ein Infozentrum eingerichtet. Parken kann man beim Deutschen Dampflokomotiv-Museum an der Birkenstraße. Die Gärten sind fußläufig gut zu erreichen.

Geöffnet werden die nachstehenden Privatgärten: 1. Gartenparadies für Kinder, Birkenstraße 12, Liane Matthes-Werner und Stefan Werner; 2. Naturnaher Mehrgenerationengarten, Schulstraße 3, Familie Gieger; 3. Kreativ im Grünen, Erlenstraße 2, Barbara und Heinz-Werner Masurat; 4. Vielfaltsgarten, Alte Siedlung 7, Sonja Promeuschel; 5. Kleiner Bauerngarten, Königsberger Straße 7, Neuenmarkt, Irene und Detlef Beyerlein; 6. Ein Garten für Kinder, Künstler und Rosenliebhaber, Tilsiter Straße 6, Birgit und Konrad Landskron; 7. Die Ruhe genießen, Königsberger Straße 10, Ursula Braun. Rei.