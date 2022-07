Mit ihren 90 Jahren hat Elfriede Ströhlein, geborene Seuß, schon viel erlebt, aber sie ist auch im hohen Alter körperlich und geistig noch fit. Nur die Sehkraft ist nicht mehr so, wie sie sein müsste.

Geboren ist die Jubilarin in Birkenhof, einem Ortsteil von Wirsberg. Als junge Frau kam sie mit der Heirat im Jahr 1955 an den landwirtschaftlichen Hof in Biegersgut, den sie später mit ihrem Ehemann weiterführte und der heute vom Enkelsohn betrieben wird. Elfriede Ströhlein stellte rückblickend fest: "Ich bin mit meinem Leben zufrieden und bin auch sehr dankbar, dass ich heute mit vier Generationen unter einem Dach meinen Lebensabend verbringen kann. Ich war noch nie im Urlaub, nur ab und zu mit einem Ausflug unterwegs."

Die herzlichen Glückwünsche der Stadt Kulmbach überbrachte Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) der rüstigen Jubilarin. Rei.